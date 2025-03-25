Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися США з Україною та РФ

Представники США провели серію окремих зустрічей із українською та російською делегацями.

https://glavred.net/war/peregovory-v-saudovskoy-aravii-o-chem-dogovorilis-ssha-s-ukrainoy-i-rf-10650263.html Посилання скопійоване

Результати переговорів між Україною, США та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

Триденні перемовини між США, Україною та РФ завершилися

Сторони домовилися гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі

Також домовилися про заборону ударів по енергетичних об'єктах України та Росії

Переговори між США, Україною та РФ, які пройшли 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Переговори у Саудівській Аравії відбулися на технічному рівні. В рамках цих переговорів сторони погодили кілька ключових пунктів.

відео дня

"Сполучені Штати і Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі", - зазначили у заяві.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна та США провели двосторонні технічні консультації в Ріяді. Вони були присвячені безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також питанням звільнення полонених та повернення українських дітей.

"Переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", - попередив Умєров.

Також США, Україна та Росія домовилися розробити механізми реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах України та РФ, яку раніше погодили Трамп з Зеленським та Путіним.

"Виконуючи завдання президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", - зазначив Умєров.

Крім цього, Вашингтон зобов’язався сприяти відновленню доступу РФ до світових ринків сільськогосподарської продукції та добрив. США допоможуть країні-агресорці знизити вартість морського страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.

"США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей", - повідомив глава Міноборони України.

Україна, США та РФ підтримують залучення третіх країн для моніторингу дотримання енергетичних та морських домовленостей. Згідно із заявою, сторони й надалі працюватимуть над досягненням довготривалого миру.

Результати першого раунду преговорів / Інфографіка: Главред

"Сполучені Штати повторили наказ президента Дональда Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту повинні бути припинені, як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді", - наголосили у заяві.

За словами Умєрова, для ефективної реалізації досягнутих домовленостей необхідно якнайшвидше провести додаткові технічні консультації, щоб узгодити всі деталі, технічні аспекти та механізми моніторингу й контролю цих домовленостей.

Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою

Як повідомляв Главред, у вівторок 25 березня делегації США та України провели новий раунд переговорів у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), обговорюючи можливість перемир'я з Росією. Джерела в українській делегації повідомляють, що зустріч була зосереджена на питаннях перемир'я між Києвом та Москвою.

Також Кремль висунув умови для завершення війни в Україні, зокрема припинення іноземної військової підтримки Україні, обмеження чисельності Збройних сил та міжнародне визнання анексованих територій. Україна налаштована скептично щодо угод з РФ, враховуючи порушення зобов'язань Москвою в минулому.

Крім цього, під час переговорів в Ер-Ріяді обговорювали безпеку судноплавства в Чорному морі, зокрема херсонський порт, який раніше не згадувався. Україна готова взяти на себе зобов'язання, якщо Росія проявить "добру волю" до миру.

Читайте також:

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред