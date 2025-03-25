"Зойк і крики" з Москви: у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді

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- Зустрічі починаються і закінчуються з питання повернення українських дітей
Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.
"Йдеться про порти, зокрема херсонський, який раніше не звучав у комунікаційних рамках, але це так само порт, який потребує безпеки", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, також обговорювалася безпека Чорноморського порту, трьох великих одеських портів і менших. Він пояснив, що Україна, яка домінує сьогодні в Чорному морі завдяки дронам, теж візьме не себе зобов'язання, якщо Росія проявить "добру волю" до миру.
"Що стосується інших об'єктів, інфраструктура теж є предметом переговорів. І, звісно, кожна зустріч починається і закінчується з питання повернення українських дітей", - каже представник ОП.
Він також звернув увагу на те, що досі немає спільної узгодженої заяви між США та РФ після 12-годинних переговорів.
"Я думаю, що частина переговорів - це були дзвінки до Москви з зойком і криками. Але подивимося, що буде в підсумку. Тому що поки такої заяви немає, ми не можемо аналізувати це", - вважає радник глави ОП.
Лещенко додав, що питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, у зв'язку з чим не варто очікувати її після кожної зустрічі американської та української сторін.
За його словами, те, що обговорювали Сполучені Штати Америки і Росія, потребує зворотного зв'язку з боку української делегації.
Мирні переговори - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною і США. Команди обговорюватимуть можливість перемир'я з Росією.
Як повідомляв Главред, раніше в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської команд. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що ця розмова була конструктивною і змістовною.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.
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Хто такий Сергій Лещенко?
Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.
Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).
Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).
У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.
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