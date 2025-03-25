ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

Під час успішних контрнаступальних дій ЗСУ відбили щонайменше 4 позиції.

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ЗСУ не лише зупинили, але й відтіснили противника на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 117 ОВМБр, 122 ОБрТрО

Що повідомив Сазонов:

ЗСУ витіснили російські підрозділи з кількох позицій

В районі Котлиного ворогу довелося відступати зі значними втратами

Покровський напрямок залишається найбільш напруженим

Українські військові витіснили сили країни-агресорки Росії з позицій на Покровському напрямку. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

ЗСУ вдалося перебити логістику РФ та просунутися вперед у декількох місцях. Одна з таких точок знаходиться в районі населеного пункту Котлине, де окупанти намагалися перерізати важливу для українського угруповання дорогу на Покровськ.

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Покровськ / Інфографіка: Главред

Як стверджує військовослужбовець, ворожі війська не лише не досягли бажаного, але й були змушені відступати, при чому зі значними втратами.

"Чотири, п’ять чи навіть шість позицій під Покровськом в окупантів уже відбито. Це невеликий український контрнаступ. Але противник зупинений і навіть місцями відкинутий", - зауважив Сазонов.

Попри успіхи ЗСУ, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших через те, що українським військовим доводиться щодня відбивати там від 50 атак.

"Активізація є. Під Покровськом знову вчора було спекотно, хоч тут і не було тихо. Але немає у росіян серйозних ресурсів. Вони воюють за рахунок північнокорейських боєприпасів. По особовому складу в них нестача, вони восени це дуже чітко відчують. Місяці два вони будуть тиснути, сподіваючись, що ми посипемося раніше. Але ми не посипемося", - підсумував військовослужбовець ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська в районі Покровська Донецької області використовують тактику малих штурмових груп та намагаються пройти поміж українські позиції.

Нещодавно в ОСУВ Хортиця повідомили, що окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, однак техніки та особового складу у противника поменшало.

Згодом начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль заявив, що на Покровському напрямку армія РФ повернулася до тактики жорстких штурмів, які використовувались на початку активної фази наступальної кампанії.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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