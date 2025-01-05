Шантаж Росії ядерною зброєю: у США розповіли про загрозу прямого конфлікту з РФ

Загроза потенційного використання Кремлем ядерної зброї виникала неодноразово.

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Ядерна зброя РФ викликала серйозне занепокоєння в американських чиновників / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Блінкен:

США вдалося уникнути прямого зіткнення з РФ

Штати декілька разів фіксували можливість застосування ядерної зброї ворогом

Росія вдається до гібридних атак

США вдалося впоратися із загрозою використання ядерної зброї зі сторони країни-агресорки Росії, при цьому не розпочавши прямий конфлікт з РФ. Про це The New York Times розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році виникали різні моменти, коли в офіційних колах обговорювали реальні занепокоєння щодо можливості Кремля піти на радикальні кроки, як от використати ядерне озброєння.

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"Я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією", - наголосив він.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Держсекретар США підкреслив, що країна-агресорка продовжує брати участь у так званих гібридних атаках проти союзників Штатів, як от кібератаки, диверсії чи вбивства.

"Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були близькими", - додав Блінкен.

Загроза застосування ядерної зброї з боку РФ

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав Главред, Путін прийняв нову ядерну доктрину, яка передбачає те, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ чи Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу зі сторони Кремля президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про погрози щодо застосування ядерної зброї.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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