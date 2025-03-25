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Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: посол України у США дала відповідь

Альона Вороніна
25 березня 2025, 16:56
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Для цього необхідна згода Росії, зазначила Маркарова.
Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: посол України у США дала відповідь
Чи готова Україна до безумовного припинення вогню/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Основні тези Маркарової:

  • Україна готова до повного та безумовного припинення вогню
  • Проте така ініціатива потребує згоди Росії

Україна готова до повного і безумовного припинення військових дій. Проте для того, щоб така ініціатива запрацювала, необхідна згода країни-агресорки Росії.

Про це сказала посол країни в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg. Вона зазначила, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і без обмежень за термінами. Проте російський диктатор Володимир Путін продовжує озвучувати вимоги щодо усунення "першопричин конфлікту".

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Також Маркарова зазначила, що Україна і Сполучені Штати Америки активно працюють над угодами в декількох сферах.

"Є багато галузей, де ми можемо співпрацювати. Це також стосується і енергетики, сільського господарства, інфраструктури й оборонних технологій", – зазначила посол.

Переговори України, США і Росії у Саудівській Аравії – останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ та США у Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. О 12:00 стало відомо, що делегації завершили другий раунд переговорів. Деталі розмови спершу не розголошувалися. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

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Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.
У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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