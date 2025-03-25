Група за групою: окупанти активно штурмують позиції ЗСУ під Покровськом

Росіяни щодня намагаються прорвати оборону ЗСУ.

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Ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Росіяни активізувалися на Покровському напрямку

Вони штурмують позиції ЗСУ під прикриттям дронів

Українським бійцям важко стримувати ворога

Армія країни-агресора Росії знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, які використовувались на початку активної фази наступальної кампанії. Про це заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль в ефірі Київ24.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати українські позиції під прикриттям дронів.

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"Ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати, як на початку активної фази на Покровському напрямку - знову група за групою. Почали більше використосувати FPV-дрони з артилерією. Вони можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією. Одразу працюють паралельно FPV-дрони, а за ними йде піхота. Дуже важко стримувати ворога таким напливом", - сказав він.

Коваль додав, що росіяни щодня намагаються прорвати оборону ЗСУ.

"Бійці виявляють ворога та знищують. Ворожі штурми та спроби закріпитись на українських позиціях тривають", - наголосив начальник пресслужби.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки.

Аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.

Крім того, силами Третьої штурмової бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія. Українські військові відновили контроль над територією загальною площею у три квадратні кілометри.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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