Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

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- Літаки РФ могли бути розосереджені по найближчих аеродромах
- Удар по Енгельсу - найуспішніша атака ЗСУ на склад БК РФ у 2025 році
Значні втрати, яких зазнала авіація РФ після удару по аеродрому Енгельс, імовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який публікується в сервісі мікроблогів X Міноборони Великої Британії.
"Російські літаки, найімовірніше, були розосереджені по найближчих аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції з нанесенням глибоких ударів", - зазначили британські розвідники.
Крім того, у повідомленні підкреслюється, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році.
Удари вглиб РФ - останні новини за темою
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза Енгельс у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, проте цього разу постраждали і склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Раніше повідомлялося про те, що авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних пошкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один із двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.
Як повідомлялося раніше, українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.
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Що таке оборонна розвідка Британії?
Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.
У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.
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