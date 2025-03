Мінус 4 вертольоти та 2 мости: ЗСУ просунулися у Бєлгородській області

Ключові тези:

Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ почали обмежені атаки на північому заході Бєлгородської області 18 березня, і протягом останніх 6 днів досягли незначного прогресу в напрямку Графівки (на південний схід від Демидівки) і Прилісся (на південь від Демидівки).

24 березня російські блогери говорили, що ЗСУ також почали атаку в напрямку Поповки (на захід від Демидівки).

Джерела ISW також розповідали, що РФ передислокувала прикордонників, чеченські сили "Ахмата", підрозділи Північного угруповання військ і підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) для відповіді на українські атаки на північному заході Бєлгородської області.

"Схоже, що ЗСУ застосовують удари на великій відстані, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення військ РФ, їхнє командування та контроль у цьому районі", - наголошують аналітики.

Крім того, повідомляється, що нещодавно українські війська завдали двох ударів по російським командних пунктах на заході Бєлгородської області, знищивши засоби зв'язку військ РФ.

Сили спеціальних операцій (ССО) України 24 березня повідомили, що українські війська збили чотири російські вертольоти над Бєлгородською областю.

Водночас, за словами аналітиків, російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нещодавно завдали ударів по мосту поблизу Графівки та ще одному мосту поблизу Надежівки, що, ймовірно, ускладнить логістику військ РФ у цьому районі.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 березня в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ просунулися в Бєлгородську область РФ, але поки не зрозуміло, чи утримують вони ці позиції.

В матеріалі Bild говорилось, що підрозділи Збройних сил України продовжують наступ у прикордонних районах Бєлгородської області РФ. ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України успішно уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Бєлгородській області країни-агресора Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.