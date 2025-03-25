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Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар

Руслана Заклінська
25 березня 2025, 20:39
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Вищий антикорупційний суд України визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у справі про незаконне отримання 85 тисяч доларів.
Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар
Нардепа Анатолія Гунька засудили до 7 років позбавлення волі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/anatoliy.gunko1

Коротко:

  • ВАКС визнав нардепа Анатолія Гунька винним у незаконному отриманні $85 тисяч
  • Гунько отримав 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади на 3 роки
  • Вирок можна оскаржити протягом 30 днів

У вівторок, 25 березня, Вищий антикорупційний суд України визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у справі про незаконне отримання 85 тисяч доларів. Суд призначив йому покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати певні посади. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Розслідування встановило, що Гунько, обіймаючи посаду голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань корупції на державних підприємствах та установах Національної академії аграрних наук України (НААН), вимагав неправомірну вигоду за сприяння в оренді державних земель приватному підприємству.

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Депутат запропонував підприємцю передати "винагороду" у розмірі $221 тисяча — по $130 за кожен гектар земельної ділянки загальною площею 1700 га, яка перебувала у постійному користуванні державного підприємства НААН. Гунько також гарантував неперешкоджання господарській діяльності орендаря.

Нардепа та двох його спільників затримали на гарячому одразу після отримання частини обумовлених коштів у розмірі $85 тисяч. Матеріали щодо спільників виділено в окремі кримінальні провадження.

"Вироком суду нардепа визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та призначеним на посади державної служби, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", - йдеться у повідомленні САП.

Судовий процес

Справа перебувала у провадженні ВАКС із лютого 2024 року, зазначили в Центрі протидії корупції. За цей час відбулося понад 30 судових засідань, під час яких досліджували докази, допитували свідків і самого обвинуваченого, заслухали виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька.

Сам депутат визнав факт отримання хабаря ще під час допиту, однак його захист наполягав на версії провокації, яка нібито змусила його вчинити неправомірні дії. Прокурор просив призначити більш суворе покарання — вісім років ув'язнення. У своєму останньому слові Гунько просив суд виправдати його.

Колегія суддів оголосила обвинувальний вирок 25 березня 2025 року. До набрання вироком законної сили Анатолій Гунько зобов'язаний носити електронний браслет контролю. Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

Хоча у тексті рішення не згадувалося ім'я Гунька, фабула справи чітко вказує на нього. У серпні 2024 року його було виключено з фракції "Слуга народу".

Справи нардепів - новини України

Нагадаємо, ВАКС заочно засудив нардепа Андрія Одарченка до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за хабар у криптовалюті. Він перевів 10 тисяч доларів у біткоїнах голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафи Найєма, намагаючись отримати кошти для відновлення Харківського державного біотехнологічного університету.

Також 14 листопада 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку повідомили про підозру у державній зраді. За даними ДБР та СБУ, він діяв на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України, поширюючи пропагандистські наративи та дискредитуючи владу.

Як повідомляв Главред, у грудні минулого року нардепа Юрія Бойка допитувала Служба безпеки України через резонансне відео. У ньому він звинувачував "радикалів" у знесенні пам'ятників, перейменуванні міст та забороні говорити російською.

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Хто такий Анатолій Гунько

Анатолій Гунько — народний депутат від партії "Слуга Народу". У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край", але не пройшов. У 2016 році його пов'язували з однією з земельних афер у Броварах.

У 2019 році він балотувався за 209 округом від партії "Батьківщина", посівши третє місце з 25% голосів. За даними "Суспільного", Печерський райсуд Києва раніше визнав Гунька винним у написанні депутатського звернення у власних інтересах, що порушувало закон.

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