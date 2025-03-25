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Коли Україна та РФ сядуть за стіл переговорів - відповідь США

Ангеліна Підвисоцька
25 березня 2025, 00:18
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Нині в Саудівській Аравії обговорюють мораторій на удари у Чорному морі.
Зеленский, Тэмми Брюс, Путин
Коли Україна та РФ сядуть за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео, сайт Кремля

Головне із заяви Теммі Брюс:

  • Україна та РФ почнуть переговори після повного припинення вогню
  • У Саудівській Аравії обговорюють мораторій на удари у Чорному морі

Україна та РФ сядуть за стіл переговорів лише після повного припинення вогню, розмови щодо якого тривають у Саудівській Аравії. Про це під час брифінгу заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

Після повного припинення вогню можна буде обговорювати розбіжності сторін, каже вона.

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"І єдине, що приведе нас до цього, - це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, переговори та дипломатичні бесіди. Це єдине, про що ми думаємо, коли говоримо про наступний день", - зазначила Брюс.

Нині в Саудівській Аравії обговорюють мораторій на удари у Чорному морі, щоб повністю відновити мирну торгівельну діяльність.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна прагне припинення вогню та завершення війни. Президент Володимир Зеленський під час брифінгу поділився деталями переговорів зі США та обговоренням можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру. За його словами, українська сторона спочатку пропонувала розпочати з припинення вогню в повітрі та на морі.

24 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, заплановані окремі переговори представників США з делегаціями України та Росії. Мета зустрічей – досягнення тимчасового припинення вогню та обговорення можливих умов мирного врегулювання конфлікту. Главред зібрав основну інформацію про ці перемовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив на брифінгу, що запланована на 24 березня зустріч представників США та України в Саудівській Аравії матиме технічний, а не політичний характер.

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