"Прильоти", пожежі та поранені: що відомо про нічну атаку дронів на Україну

Коротко:
- Армія РФ атакувала Україну Шахедами
- Є наслідки щонайменше в чотирьох областях
З вечора 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.
До слова, загарбники придумали нову тактику дронових ударів. Детальніше читайте в матеріалі: РФ змінила тактику обстрілів України: експерт попередив про нову загрозу з повітря.
Київська область
Уночі 25 березня російські ударні безпілотники Шахед атакували Фастівський та Бориспільський райони Київщини. На місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.
Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння.
Жертв і постраждалих немає.
Сумська область
Увечері 24 березня російська армія завдала ударів по селу біля міста Суми, атакувавши житловий сектор. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що горів житловий будинок і суха рослинність. Рятувальники ліквідували пожежу й обстежили територію, по якій було завдано удару.
Також у ДСНС показали кадри наслідків російської повітряної атаки на село в передмісті Сум.
Полтавська область
Увечері 24 березня та вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Полтавщину. У результаті в Миргородському районі через російську атаку було пошкоджено ангар. Поранено двох працівників одного з підприємств.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в регіоні велася робота протиповітряної оборони на тлі російської атаки.
"Унаслідок падіння уламків БПЛА в Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС", - написав він у Telegram.
Також в адміністрації розповіли, що двоє працівників підприємства дістали поранення.
"Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці", - розповів Когут.
Запорізька область
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що в ніч на 25 березня окупанти гатили дронами-камікадзе по Запорізькому району. Через ворожу атаку було поранено двох людей.
Постраждали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Медики надали їм усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
Крім двох постраждалих, відомо, що внаслідок ударів в одному із сіл Запорізької області було частково зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено господарські споруди та автомобіль.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.
У ніч на 23 березня в Києві прогриміли вибухи. Країна-агресор Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.
Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилеподібного вторгнення, унаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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