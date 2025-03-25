"Прильоти", пожежі та поранені: що відомо про нічну атаку дронів на Україну

Від ворожого дронового удару постраждали Київська, Запорізька, Полтавська та Сумська області.

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Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Армія РФ атакувала Україну Шахедами

Є наслідки щонайменше в чотирьох областях

З вечора 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

До слова, загарбники придумали нову тактику дронових ударів. Детальніше читайте в матеріалі: РФ змінила тактику обстрілів України: експерт попередив про нову загрозу з повітря.

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Київська область

Уночі 25 березня російські ударні безпілотники Шахед атакували Фастівський та Бориспільський райони Київщини. На місці падіння уламків спалахнули пожежі на складах.

Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння.

Жертв і постраждалих немає.

Сумська область

Увечері 24 березня російська армія завдала ударів по селу біля міста Суми, атакувавши житловий сектор. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що горів житловий будинок і суха рослинність. Рятувальники ліквідували пожежу й обстежили територію, по якій було завдано удару.

Також у ДСНС показали кадри наслідків російської повітряної атаки на село в передмісті Сум.

Наслідки атаки на Сумщину / Фото: ДСНС

Полтавська область

Увечері 24 березня та вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Полтавщину. У результаті в Миргородському районі через російську атаку було пошкоджено ангар. Поранено двох працівників одного з підприємств.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в регіоні велася робота протиповітряної оборони на тлі російської атаки.

"Унаслідок падіння уламків БПЛА в Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС", - написав він у Telegram.

Також в адміністрації розповіли, що двоє працівників підприємства дістали поранення.

"Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, іншому медики надали допомогу на місці", - розповів Когут.

Наслідки атаки на Полтавщину / Фото: t.me/poltavskaOVA

Наслідки атаки на Полтавщину / Фото: t.me/poltavskaOVA

Запорізька область

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що в ніч на 25 березня окупанти гатили дронами-камікадзе по Запорізькому району. Через ворожу атаку було поранено двох людей.

Постраждали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. Медики надали їм усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Крім двох постраждалих, відомо, що внаслідок ударів в одному із сіл Запорізької області було частково зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено господарські споруди та автомобіль.

Наслідки атаки по Запорізькому району / t.me/ivan_fedorov_zp

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.

У ніч на 23 березня в Києві прогриміли вибухи. Країна-агресор Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилеподібного вторгнення, унаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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