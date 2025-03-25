Доля 4 регіонів України та ЗАЕС: відомі результати переговорів в Саудівській Аравії

В США, Росії та Україні заявили про результати переговорів між сторонами в Саудівській Аравії - названо ключові теми розмов та, що це означає для України.

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Про що вдалось домовитись в Саудівській Аравії та коли буде перемир'я / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які результати переговорів в Саудівській Аравії

Про що говорили на переговорах США та РФ

Чи вдасться домовитись про перемир’я до 20 квітня

​23-25 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися непрямі переговори, спрямовані на досягнення часткового припинення вогню між Україною та Росією. Переговори проходили за посередництва Сполучених Штатів Америки та стали частиною ширших зусиль з припинення трирічного конфлікту між двома країнами.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів.

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Результати переговорів України та США

Міністр оборони України Рустем Умєров, очільник української делегації на переговорах, підбиваючи підсумки зустрічей, заявив, що Україна та США провели в Ер-Ріяді двосторонні технічні консультації. Обговорювалися питання безпеки енергетичної та критичної інфраструктури, безпечної навігації в Чорному морі, а також повернення полонених і вивезених дітей, написав він у Facebook.

Він наголосив, що, виконуючи завдання Президента України, українська сторона продовжує роботу над досягненням справедливого миру та забезпеченням безпеки держави. Ця зустріч стала логічним продовженням успішних консультацій із США в Джидді. За його словами, ніхто не прагне справедливого миру більше, ніж українці, і їхня позиція залишається чесною, прозорою та послідовною.

Ключові результати:

Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Важливо! Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист. Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей. Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

Умєров також підкреслив важливість якнайшвидшого проведення додаткових технічних консультацій для узгодження деталей, реалізації домовленостей, а також механізмів моніторингу та контролю.

Результати переговорів США та Росії

Як йдеться у повідмоленні Білого дому, Сполучені Штати сприяли проведенню двосторонніх переговорів на технічному рівні з російською делегацією 23-25 березня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

За підсумками цих переговорів:

Сполучені Штати і Росія домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.

Сполучені Штати і Росія домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України.

Сполучені Штати і Росія вітають добрі послуги третіх країн, спрямовані на підтримку імплементації енергетичних і морських угод.

Сполучені Штати і Росія продовжать працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

США підтвердили принципову позицію президента Дональда Трампа щодо необхідності припинення насильства з обох сторін російсько-українського конфлікту як ключового кроку до тривалого миру. Задля цього Вашингтон продовжуватиме сприяти переговорам між сторонами відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді.

Також США висловили подяку спадкоємному принцу Мухаммеду бін Салману за його лідерство та гостинність, що вкотре сприяли організації важливих переговорів у Саудівській Аравії.

Заяви Лаврова щодо переговорів

На переговорах між США та Росією в Ер-Ріяді обговорювали безпеку судноплавства у Чорному морі, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ. Він заявив, що Москва не довіряє Києву та вважає, що лише Вашингтон може вплинути на припинення атак з боку України.

"РФ будуть потрібні чіткі гарантії при відновленні чорноморської ініціативи, вони можуть бути тільки результатом наказу з Вашингтона Зеленському. Гарантії для Росії з боку України можуть стати виключно результатом наказу Зеленському зі США. Європа прямо суперечить позиції адміністрації Трампа, в якій говорять про попередні параметри врегулювання конфлікту в Україні", - зауважив міністр.

Лавров зазначив, що РФ погодилася на всі пропозиції президента Туреччини щодо чорноморської ініціативи, але Київ змінив рішення в останній момент. Він також підкреслив турботу Росії про продовольчу безпеку глобального Півдня та Сходу, наголошуючи на важливості доступу РФ до ринку зерна та добрив.

За його словами, результати переговорів будуть представлені Володимиру Путіну та Дональду Трампу. Лавров стверджує, що без підтримки Європи Україна давно б зазнала поразки, а серед лідерів із постачання зброї він назвав Францію та Британію.

Він також звинуватив Європу у розбіжностях з адміністрацією Трампа щодо врегулювання конфлікту, порівнявши спроби стримати Росію з діями Наполеона і Гітлера.

"Мрійники" з ЄС про дві миротворчі місії в Україні показують свою повну політичну неспроможність", - також видав Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що Київ нібито атакував станцію в Суджі та поклав відповідальність за це на РФ, що, за його словами, впливає на енергозабезпечення низки європейських країн.

"Обсяг прокачування нафти для європейських споживачів різко знизиться через черговий теракт України", - сказав Сергій Лавров.

Росія звинуватила Україну у зриві спільної заяви за підсумками переговорів

Переговори між Росією та США, що тривали 12 годин в Ер-Ріяді, завершилися без ухвалення спільної заяви.

За версією Москви, причиною цього стала позиція України, заявив в ефірі телеканалу "Россия-24" перший заступник голови комітету з оборони та безпеки РФ Володимир Чижов. Він зазначив, що сторони не дійшли згоди щодо підсумкового документа, проте не уточнив, які саме питання стали каменем спотикання. Чижов також утримався від розкриття деталей переговорів, зазначивши, що їх зміст можуть оприлюднити пізніше.

"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.

Чому в Кремлі відмовились публікувати зміст переговорів

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков фактично спростував слова Чижова, заявивши, що результати переговорів вже відомі Москві та Вашингтону, і зараз їх аналізують.

"Їхній зміст точно не буде публікуватися, контакти мали технічний характер", — зауважив Пєсков

За інформацією росЗМІ, він не став уточнювати, які країни можуть приєднатися до майбутніх дискусій. Раніше член делегації Григорій Карасін повідомив, що в процесі братимуть участь ООН та інші держави.

Пєсков також підтвердив, що подальші контакти між США та РФ продовжуватимуться, проте деталей поки що немає. Щодо можливої тристоронньої зустрічі за участю Києва, то наразі вона не запланована.

Про що говорили на переговорах США та РФ

Російська делегація на переговорах зі США в Саудівській Аравії заявила про намір взяти під повний контроль територію чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на джерела, обізнані з позицією Кремля.

Попри те, що за понад три роки війни Росія не змогла повністю захопити жоден із цих регіонів, Кремль прагне закріпити їх у межах, визначених російською Конституцією, яка формально включає ці області до складу РФ. За словами наближеного до Кремля співрозмовника видання, Путін не може собі дозволити політичну втрату цих територій, тому Росія налаштована утримати їх за будь-яку ціну.

"У Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область", – сказав він.

Інше джерело, чинний російський чиновник, зазначив, що Москва розраховує, що Вашингтон може спробувати натиснути на Київ із вимогою повного виведення військ з окупованих територій.

"Або Трамп вплине на них, щоб вони пішли, або нам скажуть: "Вступайте в затяжні переговори і паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю". Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок – завжди болюча операція", – пояснив чиновник.

Також повідомляється, що Росія розглядає можливість захоплення частини інших українських областей, зокрема Дніпропетровської чи Сумської, щоб потім запропонувати їх в обмін на контроль над Херсоном і Запоріжжям. Співрозмовник видання припустив, що російське командування шукає варіанти уникнення форсування Дніпра та штурму Херсона, адже такий сценарій призвів би до значних втрат.

Станом на лютий російська армія контролювала 98,6% Луганської області, 62,6% – Донецької, 71,9% – Запорізької та 69,3% – Херсонської, при цьому у двох останніх регіонах вона не утримує обласні центри – Запоріжжя та Херсон.

Чи зможе ООН долучитись до переговорів – позиція України

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що Україна не впливає на формат переговорів між США та Росією, проте застеріг щодо ризиків залучення до них ООН. В ефірі телемарафону Лещенко прокоментував заяву російського представника про можливу участь ООН та інших країн у цих перемовинах. Він зазначив, що Україна не може визначати, кого саме США чи РФ залучатимуть до своїх переговорів, адже це їхній вибір.

"Зрозумійте, що це ж не наші переговори (між США та Росією – ред.). Ми не можемо впливати на формат. Ми ж могли і не хотіти Беседу цього бачити, і не хотіли бачити, можливо, когось іншого", – сказав Лещенко.

Які країни входять до Радбезу ООН / Інфографіка: Главред

Водночас він вказав на потенційні складнощі, які можуть виникнути через вплив Росії на ООН.

Водночас Лещенко наголосив на можливих ускладненнях через вплив Росії на ООН. За його словами, бажання Кремля бачити ООН у цьому процесі може свідчити про наявність у нього важелів впливу, зокрема права вето в Раді безпеки. Якщо Росія використовуватиме це право для блокування рішень, які їй не вигідні, переговорний процес може значно ускладнитися або навіть стати неможливим.

"Ми це проходили вже багато разів", – висловися радник глави ОПУ.

Чи зможе Україна повернути контроль над ЗАЕС в рамках угоди із США

Радник керівника ОПУ Сергій Лещенко заявив, що, попри прагнення США розширити угоду щодо правил і умов інвестиційного фонду, відому як договір про надра, наразі цей документ залишається в редакції, ухваленій урядом 26 лютого.

"Ми побачили бажання (американської сторони) розширити цей договір. Він поки що не пройшов розширене узгодження. Є тільки версія, яка пройшла через наш Кабмін, вона готова до підписання. Це та версія, яка "їздила" на підписання у Білий дім, але через відомі причини не була підписана. Інших версій немає", – розповів Лещенко.

Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що будь-яка нова версія цієї угоди має пройти процедуру розгляду в Кабміні, бути схваленою та підготовленою до підписання.

За словами Лещенка, на цей час, якщо переговори й тривають, то вони мають технічний характер і не супроводжуються політичною згодою.

Водночас він наголосив, що Україна готова обговорювати розвиток, інвестування та інтеграцію ЗАЕС в український, а згодом і європейський енергетичний ринок, якщо США зацікавлені в цьому.

Лещенко підкреслив, що наразі ці питання не включені до сировинної угоди, оскільки її проєкт уже затверджений урядом, проте не виключив можливих змін у майбутньому.

Що чекає на українські порти в Чорному морі

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури.

Зокрема, йшлося про захист портів, включаючи херсонський, який раніше не згадувався в офіційних комунікаціях, але також потребує гарантій безпеки.

За словами Лещенка, розглядали питання захисту Чорноморського порту, трьох великих одеських портів та менших об’єктів. Він наголосив, що Україна, яка наразі має перевагу в Чорному морі завдяки дронам, може взяти на себе певні зобов’язання, якщо Росія проявить "добру волю" до мирного врегулювання.

Крім того, представник ОП зазначив, що інфраструктура також є частиною переговорного процесу. За його словами, кожна зустріч традиційно починається і завершується обговоренням питання повернення українських дітей.

"Я думаю, що частина переговорів - це були дзвінки до Москви з зойком і криками. Але подивимося, що буде в підсумку. Тому що поки такої заяви немає, ми не можемо аналізувати це", - вважає радник глави ОП.

Лещенко звернув увагу, що після 12-годинних переговорів між США та РФ не було ухвалено спільної заяви. Він пояснив, що такі рішення можуть ухвалюватися на завершальному етапі переговорів, тому не варто очікувати їх після кожної зустрічі американської та української делегацій.

Також він підкреслив, що питання, які обговорювали США та Росія, потребують подальшого аналізу і зворотного зв’язку з боку української сторони.

Чи вдасться домовитись про перемир’я до 20 квітня

За повідомленнями західних ЗМІ, зокрема Bloomberg, у Білому домі сподіваються досягти угоди про перемир’я між Україною та Росією до 20 квітня. Однак, оцінюючи реалістичність такого плану, варто звернути увагу на тенденцію, що проявляється в діях членів команди Трампа – вони намагаються підлаштувати реальність під свої заяви. Про це в ексклюзивному коментарі для Главреда заявив політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук.

За його словами, складається враження, що команда Трампа просто планує зробити офіційну заяву до 20 квітня, незалежно від того, чи буде вона реалізована на практиці.

Олещук вказує на те, що досі незрозуміло, яким саме буде формат перемир’я, про який говорить адміністрація Трампа. Спочатку під час зустрічі українсько-американської делегації обговорювалося всеохоплююче припинення вогню. Однак після розмови Трампа з Путіним риторика змінилася – почали говорити лише про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі та перемир’я на морі. Таким чином, кінцевий формат припинення бойових дій залишається невизначеним.

"Поки що це більше нагадує ігри Трампа, а не конструктивну розмову. Також складається враження, що Росія тягне час і маніпулює бажанням Трампа якомога скоріше оголосити про припинення вогню. При цьому Трамп і його команда роблять вигляд, що вони вірять у все це, і квінтесенцією цього було легендарне інтерв’ю Віткоффа Такеру Карлсону. Для того, щоб перемир’я було встановлено до 20 квітня, потрібно, щоб США тиснули не лише на Україну, а й на Росію. Але у Трампа відмовляються від серйозного тиску на Москву, відповідно, Росія не вважає за потрібне демонструвати бодай найменше бажання приєднатися до цього процесу", - наголосив Олещук.

Політолог також зауважив важливий аспект, що у разі необхідності тиск США на Україну буде застосований негайно, тоді як вплив на Росію потребуватиме більше часу.

Він робить висновок, що незалежно від того, які заяви лунають від адміністрації Трампа, вони можуть не відповідати реальності. Судячи з усього, для Трампа та його команди важливі не реальні результати, а радше формальні заяви та підписані документи, які дозволять звітувати перед виборцями про виконання обіцянок і створювати імідж переможця.

"Якщо перемир’я до 20 квітня встановити не вдасться, найімовірніше, Трамп скаже, що Україна винна, бо не виконує домовленості, і тому США просто перезавантажать відносини з Росією, винісши питання України за дужки. Тоді відбуватимуться зустрічі Трампа з Путіним, зняття санкцій з Росії тощо", - підкреслив аналітик.

На його думку, для досягнення припинення вогню адміністрації США доведеться шукати по-справжньому сильні аргументи, які змусили б Росію погодитися на такий крок.

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