Переговори США і РФ в Ер-Ріяді: у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я

Головні тези:
- США і РФ провели переговори в Ер-Ріяді
- Проєкт спільної заяви буде оголошено 25 березня
Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви.
Як пише Reuters, переговори були зосереджені на "вузькій" пропозиції щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, як сподівається офіційний Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів і в перспективі - до припинення російсько-української війни.
Джерело Reuters у Білому домі заявило, що на переговорах у столиці Саудівської Аравії було досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".
Російське джерело розповіло Reuters, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проєкт спільної заяви відправили в Москву і Вашингтон для затвердження. Сторони мають намір опублікувати його вже у вівторок.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, 23 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що ця розмова була конструктивною і змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.
Україна та РФ сядуть за стіл переговорів лише після повного припинення вогню, розмови про яке тривають у Саудівській Аравії.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку стратегічно важливих корисних копалин в Україні.
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