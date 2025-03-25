Переговори США і РФ в Ер-Ріяді: у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я

Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

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Переговори в Саудівській Аравії закінчилися ввечері 24 березня / Колаж: Главред, фото, скріншот

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США і РФ провели переговори в Ер-Ріяді

Проєкт спільної заяви буде оголошено 25 березня

Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви.

Як пише Reuters, переговори були зосереджені на "вузькій" пропозиції щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, як сподівається офіційний Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів і в перспективі - до припинення російсько-української війни.

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Джерело Reuters у Білому домі заявило, що на переговорах у столиці Саудівської Аравії було досягнуто прогресу, і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".

Російське джерело розповіло Reuters, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проєкт спільної заяви відправили в Москву і Вашингтон для затвердження. Сторони мають намір опублікувати його вже у вівторок.

Переговори у Саудівській Аравії: результати / Инфографика: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що ця розмова була конструктивною і змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.

Україна та РФ сядуть за стіл переговорів лише після повного припинення вогню, розмови про яке тривають у Саудівській Аравії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку стратегічно важливих корисних копалин в Україні.

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