Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні

Різниці між позицією, згідно з якою ніхто ні про що не домовиться, і тим, що хоче Дональд Трамп, майже немає.

https://glavred.net/war/tramp-uydet-iz-processa-diplomat-nazval-risk-prekrashcheniya-ognya-v-ukraine-10650191.html Посилання скопійоване

У Білому домі не враховують те, що РФ не дотримуватиметься перемир'я / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, УНІАН

Що сказав Безсмертний:

Адміністрація США не буде зацікавлена в справедливому мирі

Росія не дотримуватиметься перемир'я

Країна-агресорка Росія не хоче припинення вогню, тож навіть у випадку перемир'я навряд чи буде дотримуватися домовленостей. Про це в етері Еспресо розповів дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

За його словами, в той же час президент США Дональд Трамп, який ініціює припинення вогню, налаштований досягти перемир'я, але аж ніяк не мирної угоди чи встановлення справедливого миру.

відео дня

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Після 30-денного припинення вогню Дональд Трамп разом із його зухвальцями піде з процесу і скине все на Європу. Вони скажуть: "Подивіться, які ми великі, ми досягли цього, а тепер ви, що хочете, те й робіть", - припускає Безсмертний.

Дипломат вважає, що сподіватися на просвітлення у Вашингтоні марно і в нинішній ситуації все залежить лише від чіткої позиції української сторони, яка зможе вказати усім, як може розвиватися ситуація. При цьому Україна повинна спиратися на спільну позицію з європейськими партнерами.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб країна-агресорка Росія перестала обстрілювати цивільну інфраструктуру України і в Києві готові підтримати це бажання Штатів.

Напередодні в ОП повідомили, що делегації України і США під час переговорів розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

В ISW, як писав Главред, дійшли висновку, що риторика спеціального представника Сполучених Штатів із Близького Сходу Стіва Віткоффа, який раніше вів перемовини у Москві з Володимиром Путіним і днями публічно повторив низку російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, і "виправдовує" агресора Росію

Читайте також:

Хто такий Роман Безсмертний? Роман Безсмертний — український політик і дипломат, один з авторів Конституції України, учасник Мінського переговорного процесу у 2015—2016, 2019 роках, пише Вікіпедія. Кандидат політичних наук, Народний депутат України ІІ, ІІІ, IV та V скликань. 6-й Посол України в Білорусі у 2010—2011 роках. Двічі обіймав посаду Віцепрем'єр-міністра України: у першому уряді Юлії Тимошенко займався питанням адміністративно-територіальної реформи, а уряді Юрія Єханурова — регіональною політикою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред