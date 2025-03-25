Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні

Анна Косик
25 березня 2025, 14:10
195
Різниці між позицією, згідно з якою ніхто ні про що не домовиться, і тим, що хоче Дональд Трамп, майже немає.
Трамп, Зеленский, Путин
У Білому домі не враховують те, що РФ не дотримуватиметься перемир'я / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, УНІАН

Що сказав Безсмертний:

  • Адміністрація США не буде зацікавлена в справедливому мирі
  • Росія не дотримуватиметься перемир'я

Країна-агресорка Росія не хоче припинення вогню, тож навіть у випадку перемир'я навряд чи буде дотримуватися домовленостей. Про це в етері Еспресо розповів дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

За його словами, в той же час президент США Дональд Трамп, який ініціює припинення вогню, налаштований досягти перемир'я, але аж ніяк не мирної угоди чи встановлення справедливого миру.

відео дня
Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Після 30-денного припинення вогню Дональд Трамп разом із його зухвальцями піде з процесу і скине все на Європу. Вони скажуть: "Подивіться, які ми великі, ми досягли цього, а тепер ви, що хочете, те й робіть", - припускає Безсмертний.

Дипломат вважає, що сподіватися на просвітлення у Вашингтоні марно і в нинішній ситуації все залежить лише від чіткої позиції української сторони, яка зможе вказати усім, як може розвиватися ситуація. При цьому Україна повинна спиратися на спільну позицію з європейськими партнерами.

Припинення вогню в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб країна-агресорка Росія перестала обстрілювати цивільну інфраструктуру України і в Києві готові підтримати це бажання Штатів.

Напередодні в ОП повідомили, що делегації України і США під час переговорів розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

В ISW, як писав Главред, дійшли висновку, що риторика спеціального представника Сполучених Штатів із Близького Сходу Стіва Віткоффа, який раніше вів перемовини у Москві з Володимиром Путіним і днями публічно повторив низку російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа щодо завершення війни проти України та встановлення тривалого миру, і "виправдовує" агресора Росію

Читайте також:

Хто такий Роман Безсмертний?

Роман Безсмертний — український політик і дипломат, один з авторів Конституції України, учасник Мінського переговорного процесу у 2015—2016, 2019 роках, пише Вікіпедія.

Кандидат політичних наук, Народний депутат України ІІ, ІІІ, IV та V скликань. 6-й Посол України в Білорусі у 2010—2011 роках. Двічі обіймав посаду Віцепрем'єр-міністра України: у першому уряді Юлії Тимошенко займався питанням адміністративно-територіальної реформи, а уряді Юрія Єханурова — регіональною політикою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Европа Дональд Трамп Переговори про припинення вогню Тридцятиденне припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

14:52Фронт
Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

14:43Світ
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

14:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

І на метр не підповзуть: як зробити так, щоб кліщі не кусали

І на метр не підповзуть: як зробити так, щоб кліщі не кусали

Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

Молодик у березні принесе успіх 3 знакам зодіаку: кому чекати грандіозних фінансових змін

Молодик у березні принесе успіх 3 знакам зодіаку: кому чекати грандіозних фінансових змін

В Україні переглянуть пенсії: кому можна розраховувати на підвищення

В Україні переглянуть пенсії: кому можна розраховувати на підвищення

Останні новини

14:43

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

14:42

Як не можна одягатися чоловіку - як виглядати модно і доречно в різних ситуаціях

14:35

Не гірше, ніж традиційні: рецепт бомбічних голубців без заморочокВідео

14:26

Знають одиниці: при якій температурі потрібно прати постільну білизну

14:11

Сир має "дихати": як правильно зберігати улюблений продукт у холодильнику

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
14:10

Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні

14:10

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

13:49

"Зойк і крики" з Москви: у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді

13:34

Джастін Тімберлейк зганьбив росіянку та її спідню білизну під час концертуВідео

Реклама
12:55

Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі: "Історія кохання"

12:51

Вертольоти РФ підірвали касетними HIMARS: Forbes про деталі ракетного удару ЗСУ

12:40

ЗСУ залишили частину позицій біля Торецька: військовий прокоментував ситуацію

12:37

"Не впоралася з болем втрати": у Вінниці пішла з життя вдова захисника Катя Гнот

12:36

Експерт: СБУ - одна з ключових ланок сил оборони, яка має рекордний рівень довіри людей

12:33

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

12:18

В Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США - AFP

12:11

Потап заговорив про минуле з Настею Каменських - що сталося

11:49

"Ердоган може піти": у Раді спрогнозували результати протестів у ТуреччиніВідео

11:34

Група за групою: окупанти активно штурмують позиції ЗСУ під Покровськом

11:29

Якою буде погода в Україні у квітні: синоптики дали прогноз на місяць

Реклама
11:26

Найкращі сусіди: що посадити поруч із часником

11:26

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правилоВідео

10:52

Китайський гороскоп на завтра 26 березня: Щурам - розчарування, Козлам - конфлікти

10:50

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл і намагається розширити плацдарм – Хортиця

10:44

В ОАЕ намагаються зам'яти справу понівеченої української моделі: що відбувається

10:36

Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: оприлюднено список вимог Москви

10:21

Перемир'я може бути досягнуто у 2025-му: Олещук сказав, що має зробити ТрампВідео

09:57

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

09:54

Ліквідовано десятки військових: ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині

09:49

Онука Софії Ротару вразила дорогущою сукнею українського бренду

09:44

Новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму – Сметанін

09:30

Тіньова пластична хірургія в Україні: глобальна проблема без чітких правил гри новини компанії

09:13

В Україні змінились ціни на овочі та фрукти: що подорожчало найбільше

09:13

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

09:08

"Прильоти", пожежі та поранені: що відомо про нічну атаку дронів на УкраїнуФото

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 березня (оновлюється)

08:49

"Боляче": путіністка Буланова в синцях приголомшила своїм виглядом

08:43

Карта Deep State онлайн за 25 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Любителя Росії Депардьє судитимуть за сексуальне насильство

08:22

Мінус 4 вертольоти та 2 мости: ЗСУ просунулися у Бєлгородській області

Реклама
08:10

Криза влади у Туреччині очевидна, Ердоган буде діяти агресивноПогляд

08:01

Переможниці Холостяка зробили пропозицію руки та серця - деталі

07:50

Не мир в Україні: в ISW сказали, чого насправді домагається РФ на переговорах

06:59

Переговори США і РФ в Ер-Ріяді: у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я

06:10

Як ЗСУ знищили одразу 4 вертольоти РФ: деталі операціїПогляд

05:50

Непросте IQ-завдання: за 5 секунд знайдіть із 13-ти птахів особливу

05:02

Ціни "поповзуть" вгору: скільки доведеться платити за сигарети та алкоголь

04:35

Як правильно – потяг чи поїзд: вчителька пояснила помилкуВідео

04:31

Гороскоп на квітень 2025 для Овнів: зміни, зростання та нові можливостіВідео

04:03

В Україні вводять нові правила виплати лікарняних: що зміниться і для кого

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти