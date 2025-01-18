Організував незаконний виїзд за кордон: нардеп отримав підозру

Депутату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нардеп отримав підозру / колаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Коротко:

Бондарєв пройшов до Верховної Ради від партії "Батьківщина"

Зафіксовано 23 випадки правопорушення

Нардепу загрожує позбавлення волі на строк до семи років

ДБР викрило схему незаконного виїзду з України, яку організував народний депутат. Він переправляв своїх знайомих за кордон під виглядом "водіїв". Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними РБК-Україна, йдеться про представника партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва.

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Бондарєв пройшов до Верховної Ради під номером 14 у партійному списку. Він є членом парламентського Комітету з транспорту та інфраструктури, головою підкомітету з трубопровідного транспорту.

За даними слідства, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України щодо надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

Правоохоронці зафіксували 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули кордон без нього, адже на той час нардеп або вже перебував за кордоном, або не виїжджав із країни взагалі.

Іноді для таких "поїздок" фігуранту потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулися в Україну.

Нардепу оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон із використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Також депутату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано до суду.

Правоохоронці проводять обшуки в народного депутата та осіб, які таким чином виїжджали за кордон.

Розслідування ДБР і СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Директора Департаменту одного з найбільших банків України затримано в Києві за фінансування російської армії. Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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Хто такий Костянтин Бондарєв Народився 1972 року. У 2002-2006 роках - депутат Київської облради. У 2004 році вступив до лав Соціалістичної партії України (СПУ). У виборчій кампанії 2006 року був одним із керівників виборчого штабу СПУ в Київській області. З 22 січня 2007 року - член партії ВО "Батьківщина". У 2014 році балотувався до Верховної Ради від ВО "Батьківщина" номером 22 у списку. Член Політичної ради партії ВО "Батьківщина", голова Київської обласної партійної організації (з 2010 року). 4 вересня 2020 року внесений до списку українських фізичних осіб, проти яких російським урядом запроваджено санкції.

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