РФ втратила на Покровському напрямку більше танків, ніж є у Бундесверу - ЗСУ

ЗСУ вдалося знищити величезну кількість техніки противника за досить короткий період.

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У ворога недостатньо ресурсів для успішного наступу на сході України / Колаж: Главред, фото: 79 ОДШБр

Що сказав військовий:

Росіяни почали застосовувати менше техніки на Покровському напрямку

З початку року РФ втратила близько 300 танків

Армія країни-агресорки Росії на Покровському напрямку зменшила застосування важкої техніки. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, це сталося зокрема через те, що за перші два місяці 2025 року окупанти втратили близько 300 танків. Таким чином ЗСУ знищили більше танків, ніж є на озброєнні у Бундесверу.

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"Треба зрозуміти, що в них запаси небезмежні, і в них логістика небезмежна, тому в них все частіше відбуваються якісь нестандартні речі: то танк використовується замість БМП для транспортування десанту, бо БМП немає, то танк не використовується там, де мав би, бо танка немає. Себто, тут є ознаки виснаження і, в першу чергу, знову мова йде про Покровський напрямок, їх там так чи інакше намагалися застосовувати", - зауважив військовослужбовець.

Ворожі війська й досі іноді намагаються прорватися танковими колонами, однак таке буває рідко. Більше того, окупанти почали використовувати колони із танків для десантування піхоти, яка їде на броні, а не для прориву чи вогневої підтримки.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що завдяки вмілим діям українського командування ЗСУ перехоплюють ініціативу на фронті. Покращення ситуації фіксується зокрема під Покровськом та Торецьком.

Раніше військовослужбовець 68-ої єгерської бригади із позивним Гусь розповів, що українські військові зупинили армію країни-агресора Росії на підступах до Покровська і ситуація на цій ділянці фронту стабілізувалась.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що українські війська продовжують просування на сході країни. За геолокаційними знімками, опублікованими 11 та 13 березня, стало відомо, що ЗСУ зайняли більшу частину села Шевченко, розташованого на південь від Покровська

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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