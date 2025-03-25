Чи обговорювалось питання територій в Ер-Ріяді - відповідь Зеленського

Зеленський висловив припущення, що США обговорюють з росіянами питання територій і наголосив, що воно є одним із найважчих в переговорах про мир.

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Зеленський зробив важливу заяву щодо територій / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Росія не хоче закінчувати війну проти України

Питання територій на даному етапі переговорів не обговорювалось

Всі рішення щодо припинення вогню є в стратегії України

Росія не налаштована на завершення війни в Україні, тому найскладнішими моментами переговорного процесу залишаються повне припинення вогню та питання території. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН.

Він підкреслив, що територіальні питання не обговорювалися в межах переговорів у Саудівській Аравії. Таким чином Україна демонструє свою чітку позицію щодо прогресу до завершення війни та завершується рухом у цьому напрямку.

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"Ми з вами повинні йти в нашій стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії", - сказав президент.

Зеленський повідомляє, що коли росіяни намагаються маніпулювати, пропонуючи неповне, а часткове припинення вогню лише в окремих регіонах, це лише підтверджує їхній намір затягувати конфлікт і продовжувати бойові дії.

"Тому що він (Путін - ред.) буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. У нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю - ми ж вам казали окей. Хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо, а хочете з морем - поїхали. Хочете море і частково енергетика - поїхали", - підкреслив він.

Президент наголосив, що стратегія України виникла у беззаперечному досягненні досягнень припинення вогню. Як тільки така домовленість буде досягнута, українська сторона виконує свою частину роботи. Додатковий контроль за її дотриманням перейде до США та партнерів, які, відповідно до домовленостей, візьмуть на себе відповідальність за моніторинг клімату.

"Якщо росіяни порушують це у нас питання до президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячний. Ви дійсно намагались. Все правильно. Ви як змогли, так домовились і дай Боже, щоб йому (Трампові, - ред.) вдалося. Але якщо вони порушують ось докази просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього", - додав глава держави.

Він також припустив, що американська сторона обговорює з Росією питання українських територій.

"Нас турбує, щоб США мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. У президента Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій тощо. Різних інструментів, щоб впливати на росіян, на Путіна, щоб вони закінчили цю війну. Нас турбують питання, коли вони (росіяни і американці - ред.) обговорюють про нас щось без нас. Турбує і про це ми говоримо нашим партнерам", - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що це очевидно з повідомлень у ЗМІ, а також із заявами офіційних представників США, що питання території його дійсно обговорюється, але жодних домовленостей з Україною щодо цього не було.

Зеленський наголосив, що американці усвідомлюють чутливість цієї теми, і він відкрито говорив про це з самого початку.

"Я вважаю, що з росіянами буде у двох питаннях найскладніше це повне припинення вогню ще до першої зустрічі. Я про це говорив, тому що росіяни не хочуть закінчувати війну і питання територій, тому що росіяни не хочуть закінчувати цю війну", - резюмував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між США, Україною та Росією, що відбулися 23–25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. За підсумками зустрічі Росія погодилася гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив Білий дім. Перемовини в Саудівській Аравії проходили на технічному рівні, і в їх рамках сторони дійшли згоди щодо кількох ключових питань.

Україна заявила про готовність до повного та безумовного припинення бойових дій, однак для реалізації цього рішення необхідна згода Росії. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg. Вона наголосила, що Київ готовий припинити військові дії без жодних попередніх умов і обмежень за термінами.

Тим часом Росія втратила контроль над двома населеними пунктами в Бєлгородській області, що свідчить про серйозний стратегічний прорахунок. Таку оцінку ситуації дав керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук зазначивши, що подібні помилки з боку російських військ відбуваються не вперше.

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Скільки територій України окупувала РФ За даними Києва, до повномасштабного вторгнення РФ площа українських земель, захоплених Росією, становила близько 7% від усієї території країни. Зокрема, РФ окупувала Крим, частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року російська армія почала повномасштабне вторгнення. У березні 2022 року окупанти захопили до 27% площі України. На початку квітня 2023 року ЗСУ звільнили від окупації Київську, Чернігівську та Сумську області. До 24 травня 2022 року Росія окупувала п'яту частину України - близько 20,7% країни. У вересні ЗСУ деокупували майже всю Харківську область, у листопаді звільнили Херсон і частини Миколаївщини на правому березі Дніпра. Після літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року Україні вдалося звільнити майже половину окупованих територій. За 2023 рік російські військові захопили ще близько 0,1% української території. За даними Інституту вивчення війни, у 2024 році російські війська захопили 4 168 квадратних кілометрів, які в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тисяч жертв. У середньому, армія РФ втрачала 102 військовослужбовці на кожен квадратний кілометр захопленої території. Найбільше просування росіян відбулося в період з вересня по листопад 2024 року, коли Росія отримала 56,5% своїх територіальних придбань, витративши на це приблизно 125 800 військових. Ще близько 30% території України залишаються замінованими. На її розмінування підуть десятки років.

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