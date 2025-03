Не мир в Україні: в ISW сказали, чого насправді домагається РФ на переговорах

Головне:

Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам з питання відносин зі Сполученими Штатами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Кремль повторює наявні наративи, спрямовані на підрив підтримки України під час перемовин в Ер-Ріяді, та, ймовірно, залишається незацікавленим у проведенні змістовних переговорів про припинення війни", - пишуть аналітики ISW.

Зазначається, що офіційні особи Кремля, ймовірно, намагаються скористатися поточною відсутністю доступних деталей щодо американсько-українських та американсько-російських переговорів в Ер-Ріяді 23 і 24 березня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив українців у тому, що вони "добре виховані нацисти", які не мають волі, в рамках зусиль Кремля, щоб виправдати вимогу Кремля щодо "денацифікації" - або зміни режиму і встановлення проросійського уряду в Києві - як умови припинення війни в Україні.

Лавров також повторив заяви, в яких звинуватив європейські країни в прагненні продовжити війну в Україні, що, ймовірно, може вбити клин між Європою та Сполученими Штатами.

Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні запропонованого мораторію на енергетичні удари попри те, що пропонована угода про мораторій та її аспекти ще не визначені й зараз обговорюються в Ер-Ріяді.

Пєсков і прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова спробували зменшити внутрішні очікування щодо поточних переговорів, заявивши, що не варто очікувати проривів, і що є ще багато роботи над технічними питаннями.

"Ці заяви продовжують сигналізувати внутрішній російській аудиторії про те, що росіянам не слід очікувати довготривалого миру в Україні найближчим часом і підтримувати висування Кремлем умов для тривалої війни", - вважають аналітики.

Також експерти зазначають, що нещодавні заяви російських дипломатів і чиновників свідчать про те, що Кремль, імовірно, прагне надати перевагу двостороннім перемовинам зі Сполученими Штатами над переговорами щодо припинення війни в Україні, що і сформує такі очікування в російському суспільстві.

Як повідомляв Главред, увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви, які були зосереджені на "вузькій" пропозиції про припинення вогню в Чорному морі.

23 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що ця розмова була конструктивною і змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

За словами прессекретаря Держдепу США Теммі Брюса, Україна і РФ сядуть за стіл переговорів лише після повного припинення вогню.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.