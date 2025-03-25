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Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського

Юрій Берендій
25 березня 2025, 20:35оновлено 25 березня, 21:09
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Якщо РФ спробує порушити домовленості, які були прийняті в Ер-Ріяді, то вона має отримати відповідь у вигляді тиску та нових санкцій, сказав Зеленський.
Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського
Росіяни вже намагаються "перекрутити" домовленості - Зеленський / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, alerts.in.ua

Про що сказав Зеленський:

  • Росіяни вже почали маніпулювати домовленостями досягнутими в Саудівській Аравії
  • Кремль поширює неправдиву інформацію про терміни режиму тиші для енергетики
  • Дії Путіна в найближчі дні будуть показовими

Якщо після досягнення домовленостей у Саудівській Аравії продовжуватимуться повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі, маніпуляції та погрози, необхідно буде вживати нові заходи проти Москви. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він повідомив, що протягом дня перебував на зв'язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим і керівником технічної делегації на перемовинах у Саудівській Аравії. Також відбулися продуктивні зустрічі з представниками США вчора та сьогодні.

відео дня

"Я хочу подякувати Саудівській Аравії та Спадкоємному принцу за посередництво та гостинність – усе пройшло на високому рівні. Є домовленості, і доволі конкретні", - сказав він.

Зеленський повідомив, що під час переговорів із американською стороною було досягнуто домовленості про можливий початок припинення вогню щодо української енергетики вже сьогодні. На його думку, після оприлюднення офіційної заяви про результати зустрічей і роботи команд можна переходити до режиму тиші в енергетичній сфері.

Також сторони обговорили шляхи посилення безпеки в Чорному морі та відновлення нормального судноплавства. Одним із ключових питань для України залишається звільнення полонених — як військових і цивільних, так і дітей, яких російські окупанти примусово вивезли.

"Я вдячний Америці за готовність допомагати в цих гуманітарних питаннях, і це зафіксовано в нашій заяві з американською стороною. Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Білий дім уже оприлюднив чіткі офіційні заяви, з якими кожен може ознайомитися. Водночас Кремль знову поширює неправдиву інформацію, заявляючи, що припинення вогню в Чорному морі нібито пов’язане із санкціями, а також що режим тиші щодо енергетики має розпочатися 18 березня.

"Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що Україна робитиме все можливе для реалізації досягнутих домовленостей і недопущення ударів. Водночас росіянам слід усвідомлювати, що якщо вони продовжать атаки, відповідь буде потужною, а вся відповідальність ляже на них. І навіть якщо вони спробують заперечувати удари по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, правда буде очевидною для всіх.

"І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну. Тоді, коли Путін не сказав "так" безумовному припиненню вогню, нових санкцій проти Росії не було. Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні", - повідомив він у зверненні.

Президент також зазначив, що якщо й ця домовленість не буде дотримана, якщо Росія не виконає зобов’язань і спробує чинити тиск на США, Європу чи Україну, реакція має бути однозначною - нові санкції та посилення тиску. Поведінка Росії в найближчі дні стане показовою й продемонструє дуже багато — якщо не все, сказав Зеленський.

"Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви. Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього", - резюмував він.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в рамках переговорів між США, Україною та Росією, Росія погодилася гарантувати безпечне та безперешкодне судноплавство в Чорному морі, а також припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Україна готова до повного та безумовного припинення бойових дій, проте реалізація цієї ініціативи залежить від згоди країни-агресора. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Bloomberg.

У перший день переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, розглядалася безпека Чорноморського порту, трьох великих одеських портів та менших об’єктів. Він також зазначив, що Україна, яка нині контролює ситуацію в Чорному морі завдяки дронам, готова взяти на себе певні зобов’язання, якщо Росія проявить "добру волю" до миру.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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