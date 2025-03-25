РФ перекидає штурмовиків через Оскіл і намагається розширити плацдарм – Хортиця

ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів і десятки одиниць військової техніки РФ.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 38 ОБрМП

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За останню добу ЗСУ відбили атаки армії країни-агресора РФ

ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів

Підрозділи українських захисники з оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за останню добу відбили атаки армії країни-агресора РФ одразу на кількох напрямках.

При цьому ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів і десятки одиниць військової техніки РФ, йдеться в повідомленні в Telegram ОСГВ "Хортиця".

відео дня

На Харківському напрямку минулої доби противник атакував позиції наших військ у Вовчанську. Втрат позицій не допущено.

На Куп'янському напрямку атаки ворога успішно відбито біля Петропавлівки, Копанок та Загризового. Противник не полишає спроб інфільтрації в бойові порядки наших військ і намагається розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл у районі Кам'янки. Сили оборони вживають заходів для недопущення переміщення і закріплення ворожих військ.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Чернещина, Катеринівка, Нове, Торське та Ямполівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення в районі Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Окупанти з метою прориву наших бойових порядків у напрямку Сіверська задіяли бронетехніку. Було знищено ворожі БМП, МТ-ЛБ, чотири мотоцикли та баггі, ворог відступив.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в районах Диліївки, Часового Яру, Кримського та Торецька. Усі атаки відбито.

/ Главред

На Покровському напрямку російська армія проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Сухого Яру, Преображенки, Котлярівки. Противник поніс втрати, поставленої мети не досяг. Безуспішними були й атаки біля Лисівки, Відродження, Шевченка, Солоного, Удачного, Котлиного, Успенівки, Андріївки та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого та Розливу. Атаки успішно відбиті. Штурмові дії із застосуванням бронетехніки - танка та БМП - відбулися в напрямку Новоочеретовате та Скудне. Наші захисники завдали противнику вогневої поразки, внаслідок якої пошкодили танк, а дві БМП повернулися без висадки десанту у вихідний район. Захисники України продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати російської армії на східному напрямку за 24 березня:

особового складу - 916;

танків - 5;

бойових бронемашин - 17;

гармат і мінометів - 45;

протитанкових засобів - 2;

реактивних систем залпового вогню - 3;

важких вогнеметних систем - 1;

автомобільної техніки - 78;

спеціальної техніки - 34;

засобів РЕБ - 2;

пунктів управління БПЛА - 16;

укриттів - 179;

складів боєприпасів - 9;

складів ПММ - 3.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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