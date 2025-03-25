Новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму – Сметанін

Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети.

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ЗСУ застосовують далекобійні ракети Нептун / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

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Сметанін оцінив досвід застосування нової української крилатої ракети

Довгий Нептун вдарив по військовому об'єкту окупантів РФ у Криму

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети з дальністю ураження до тисячі кілометрів.

Уперше українська крилата ракета "Довгий Нептун" вдарила по військовому об'єкту окупантів РФ у Криму, наголосив він в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.

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За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості, також "Довгий Нептун" застосовувався для удару по нафтокомплексу росіян у Туапсе.

Водночас український чиновник також розповів про нещодавнє випробування абсолютно нової вітчизняної системи, подробиці про яку поки тримають у секреті.

Сметанін уточнив, що на сьогодні український ВПК виробляє близько 30-40% зброї, необхідної ЗСУ.

/ Главред

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, Зеленський назвав умову розвитку ракетної програми України. Україна вже виробляє дуже велику кількість далекобійних дронів, підкреслив Володимир Зеленський.

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Хто такий Герман Сметанін? Герман Володимирович Сметанін (нар. 8 жовтня 1992, Харків) — Міністр стратегічних галузей промисловості України (з 5 вересня 2024 року), пише Вікіпедія.

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