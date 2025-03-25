Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

Погода в Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря може опуститись до +4 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 26 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 26 березня

Де температура повітря підвищиться до +20 градусів

Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 26 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 березня дощі ймовірні у східних та південних областях. Температура повітря підвищиться до +12...+17 градусів. На півдні буде найтепліше - 19 градусів тепла. На території Сумської, Харківської та Чернігівської областей буде найбільш прохолодно - 8-12 градусів тепла.

відео дня

Після 6 квітня в Україну можуть повернутися нічні заморозки. Але вдень температура повітря підвищиться до +5...+10 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня / фото: ventusky

Погода 26 березня

В Україні 26 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південних, східних, Сумській, Закарпатській областях. У Карпатах та на Закарпатті буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південних областях 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 26 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Криму та Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня / фото: meteoprog

Погода 26 березня у Києві

У Києві 26 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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