Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

За словами президента, всі будуть працювати заради довгострокового миру.

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Зеленський пояснив, чи є реальний шанс на припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Зеленський:

Досягнуто домовленості про припинення вогню в морській акваторії та забезпечення вільного судноплавства.

Сторони домовилися про неприпустимість ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Україна наполягає на обміні військовополоненими, поверненні людей, а РФ - на допомозі в транспортуванні агропродукції.

Президент України Володимир Зеленський підсумував переговори США та України, США та Росії в Саудівській Аравії.

За словами очільника країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

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"Ми вдячні американській стороні за цей результат (...) Мається на увазі, що якщо мова про тишу на морі та вільне судноплавство, то ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимося, як це буде робитися", - заявив президент, передає УНІАН.

Другим пунктом стала домовленість не завдавати ударів по енергосистемі України та Росії.

"Окремо американській стороні ми передали об'єкти (список об'єктів), як я і говорив, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури. Тому що ми з цим їхали теж, ми хотіли окремо від енергетики проговорити будь-яку цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Третім успіхом переговорів став контроль та моніторинг.

"Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, крім США, треті сторони. Наприклад, когось з Європи, або Туреччину можна по ситуації на морі, так, може когось з Близького Сходу по енергетиці. Це окремі технічні питання", - заявив лідер України.

Результати першого раунду переговорів / Інфографіка: Главред

Окрім цього, американська сторона запропонувала і четвертий пункт - всі будуть працювати заради довгострокового миру. Президент визнав, що заяви за підсумками зустрічі американської та української делегації та американської та російської різняться.

"Ми ще раз говоримо, що готові швидко рухатися до безумовного припинення вогню і далі - до наступних кроків з приводу стійкого справедливого миру (...) Це четвертий і п'ятий пункт. Чому і два стейтменти? Тому що п'ятий пункт - різниця між нашим документом з американською стороною та російсько-американськими домовленостями", - каже Зеленський.

Останнім, п'ятим пунктом, визначили питання обміну військовополонених, повернення цивільних та незаконно вивезених дітей. Водночас для Росії - питання допомоги американської сторони, транспортування їх агропродукції тощо.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

25 березня, як повідомляв Главред, в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між делегаціями США та України. Головною темою зустрічі стало обговорення можливого перемир'я з Росією.

Росія висунула свої умови для припинення війни: припинення постачання зброї Україні з-за кордону, скорочення української армії та визнання світовою спільнотою анексованих Росією українських територій.

Українська сторона висловила сумніви щодо можливості довіряти будь-яким домовленостям з Росією, посилаючись на попередні випадки порушення Москвою своїх обіцянок.

На переговорах в Ер-Ріяді також обговорювалося питання безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема в районі Херсонського порту. Україна висловила готовність до певних зобов'язань, але лише у випадку, якщо Росія продемонструє щире прагнення до миру.

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