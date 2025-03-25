Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

Даяна Швець
25 березня 2025, 18:34оновлено 25 березня, 20:01
424
За словами президента, всі будуть працювати заради довгострокового миру.
Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ
Зеленський пояснив, чи є реальний шанс на припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Зеленський:

  • Досягнуто домовленості про припинення вогню в морській акваторії та забезпечення вільного судноплавства.
  • Сторони домовилися про неприпустимість ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.
  • Україна наполягає на обміні військовополоненими, поверненні людей, а РФ - на допомозі в транспортуванні агропродукції.

Президент України Володимир Зеленський підсумував переговори США та України, США та Росії в Саудівській Аравії.

За словами очільника країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

відео дня

"Ми вдячні американській стороні за цей результат (...) Мається на увазі, що якщо мова про тишу на морі та вільне судноплавство, то ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимося, як це буде робитися", - заявив президент, передає УНІАН.

Другим пунктом стала домовленість не завдавати ударів по енергосистемі України та Росії.

"Окремо американській стороні ми передали об'єкти (список об'єктів), як я і говорив, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури. Тому що ми з цим їхали теж, ми хотіли окремо від енергетики проговорити будь-яку цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Третім успіхом переговорів став контроль та моніторинг.

"Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, крім США, треті сторони. Наприклад, когось з Європи, або Туреччину можна по ситуації на морі, так, може когось з Близького Сходу по енергетиці. Це окремі технічні питання", - заявив лідер України.

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ
Результати першого раунду переговорів / Інфографіка: Главред

Окрім цього, американська сторона запропонувала і четвертий пункт - всі будуть працювати заради довгострокового миру. Президент визнав, що заяви за підсумками зустрічі американської та української делегації та американської та російської різняться.

"Ми ще раз говоримо, що готові швидко рухатися до безумовного припинення вогню і далі - до наступних кроків з приводу стійкого справедливого миру (...) Це четвертий і п'ятий пункт. Чому і два стейтменти? Тому що п'ятий пункт - різниця між нашим документом з американською стороною та російсько-американськими домовленостями", - каже Зеленський.

Останнім, п'ятим пунктом, визначили питання обміну військовополонених, повернення цивільних та незаконно вивезених дітей. Водночас для Росії - питання допомоги американської сторони, транспортування їх агропродукції тощо.

Переговори в Саудівській Аравії - останні новини

25 березня, як повідомляв Главред, в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між делегаціями США та України. Головною темою зустрічі стало обговорення можливого перемир'я з Росією.

Росія висунула свої умови для припинення війни: припинення постачання зброї Україні з-за кордону, скорочення української армії та визнання світовою спільнотою анексованих Росією українських територій.

Українська сторона висловила сумніви щодо можливості довіряти будь-яким домовленостям з Росією, посилаючись на попередні випадки порушення Москвою своїх обіцянок.

На переговорах в Ер-Ріяді також обговорювалося питання безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема в районі Херсонського порту. Україна висловила готовність до певних зобов'язань, але лише у випадку, якщо Росія продемонструє щире прагнення до миру.

Більше важливих новин:

Про УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США ЗСУ Володимир Зеленський мирне врегулювання війна на Донбасі новини України війна Росії та України мирні переговори Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

19:52Війна
Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

19:43Синоптик
Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

19:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

"Знайшла нового жеребця": Віра Брежнєва закрутила роман із киянином

"Знайшла нового жеребця": Віра Брежнєва закрутила роман із киянином

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Карта Deep State онлайн за 25 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правило

Останні новини

19:52

РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

19:43

Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

19:39

Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

19:13

Успішні люди живуть за 5 правилами: як заробити перший мільйон

19:10

Ситуація ускладнена: DeepState повідомили про просування ворога на Запоріжжі

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
19:10

Нові вимоги США і РФ у переговорах з УкраїноюПогляд

18:54

Чи обговорювалось питання територій в Ер-Ріяді - відповідь Зеленського

18:53

Вербна неділя 2025: коли святкуємо та що категорично не можна робити

18:53

РФ "просунула" на переговорах 2 питання, які вигідніші їй, ніж Україні – експерт

Реклама
18:34

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

18:21

Як садити моркву без проріджування - хитрі способи для гарного врожаю

18:01

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках Санти й оленя за 11 секунд

17:59

Відновлення авіасполучення в Україні: одна з компаній вийшла із заявою

17:50

Закуска, яку розмітали зі столу в СРСР: рецепт давно забутої страви

17:47

Загроза наступу РФ: офіцер НГУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

17:43

Доля 4 регіонів України та ЗАЕС: відомі результати переговорів в Саудівській Аравії

17:32

Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися США з Україною та РФ

17:20

Ексдиректор РАЕС Павлишин придбав собі під час війни новий Mercedes-Benz S класу

17:08

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

16:57

Долар пішов на зліт: новий курс валют на 26 березня

Реклама
16:56

Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: посол України у США дала відповідь

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

16:00

Чим відрізняються 2 хлопці: лише люди із "зором орла" вгадають за 5 секунд

16:00

Ціни ростуть "на очах": в Україні різко дорожчає популярний продукт

15:45

Як прикрасити будинок до Великодня: трендові ідеї 2025 року

15:40

Максим Козицький розлучився з дружиною після 20 років шлюбу - причина

15:40

4 знаки зодіаку, які найкраще вирішують проблеми

15:20

Зірка "Кріпосної" зізналася, чому не вийшли заміж за батька своєї доньки

15:12

Повторюють ту саму помилку: росіяни сильно прорахувались у Бєлгородській області

15:07

ТОП-5 детективних серіалів, від яких неможливо відірватися

15:01

"Лише Вашингтон припинить обстріли": Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на КиївВідео

14:52

ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

14:50

В одному браслеті: голлівудська актриса знялася у сміливій фотосесії

14:43

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

14:42

Як не можна одягатися чоловіку - як виглядати модно і доречно в різних ситуаціях

14:35

Не гірше, ніж традиційні: рецепт бомбічних голубців без заморочокВідео

14:26

Знають одиниці: при якій температурі потрібно прати постільну білизну

14:11

Сир має "дихати": як правильно зберігати улюблений продукт у холодильнику

14:10

Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні

14:10

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Реклама
13:49

"Зойк і крики" з Москви: у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді

13:34

Джастін Тімберлейк зганьбив росіянку та її спідню білизну під час концертуВідео

12:55

Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі: "Історія кохання"

12:51

Вертольоти РФ підірвали касетними HIMARS: Forbes про деталі ракетного удару ЗСУ

12:40

ЗСУ залишили частину позицій біля Торецька: військовий прокоментував ситуацію

12:37

"Не впоралася з болем втрати": у Вінниці пішла з життя вдова захисника Катя Гнот

12:36

Експерт: СБУ - одна з ключових ланок сил оборони, яка має рекордний рівень довіри людей

12:33

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

12:18

В Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США - ЗМІ

12:11

Потап заговорив про минуле з Настею Каменських - що сталося

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти