Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: оприлюднено список вимог Москви

Ключові тези:
- На переговорах у Саудівській Аравії Росія диктує власні правила
- Кремль озвучив пункти для завершення війни
- Україна скептично ставиться до угод з РФ
Під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила. Про це пише The Guardian.
Зазначається, що Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні.
"Але українська сторона досі залишається вкрай скептично налаштованою щодо будь-яких угод з Росією, посилаючись на попередні випадки, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, країна-агресор Росія висунула такі вимоги:
- припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною;
- обмеження чисельності Збройних сил України;
- міжнародне визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією з 2022 року.
Варто додати, що за даними видання CBS News, Сполучені Штати та Росія планують оприлюднити спільну заяву у вівторок, 25 березня, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії, які були нібито спрямовані на досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі.
Заява очікується о 4:00 за вашингтонським часом (10:00 за київським часом).
Переговори в Саудівській Аравії - що відомо
Як повідомляв Главред, увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви.
У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам з питання відносин зі Сполученими Штатами.
Водночас, Україна та США 23 березня провели переговори у Саудівській Аравії. Делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.
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The Guardian
The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.
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