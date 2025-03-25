Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: оприлюднено список вимог Москви

Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

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Вимоги РФ для завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, facebook/DonaldTrump

Ключові тези:

На переговорах у Саудівській Аравії Росія диктує власні правила

Кремль озвучив пункти для завершення війни

Україна скептично ставиться до угод з РФ

Під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні.

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"Але українська сторона досі залишається вкрай скептично налаштованою щодо будь-яких угод з Росією, посилаючись на попередні випадки, коли Москва не дотримувалася своїх зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, країна-агресор Росія висунула такі вимоги:

припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною;

обмеження чисельності Збройних сил України;

міжнародне визнання чотирьох українських областей, незаконно анексованих Росією з 2022 року.

Варто додати, що за даними видання CBS News, Сполучені Штати та Росія планують оприлюднити спільну заяву у вівторок, 25 березня, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії, які були нібито спрямовані на досягнення домовленості про припинення вогню в Чорному морі.

Заява очікується о 4:00 за вашингтонським часом (10:00 за київським часом).

Переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам з питання відносин зі Сполученими Штатами.

Водночас, Україна та США 23 березня провели переговори у Саудівській Аравії. Делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

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The Guardian The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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