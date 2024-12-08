Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

Новини України 8 грудня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 8 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН, facebook.com/​DonaldTrump, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Новий формат і позиція Трампа: Єрмак зробив заяву про зустріч у Франції

Представники адміністрації обраного президента США Дональда Трампа змінили риторику щодо війни агресора Росії проти України. Вона суттєво відрізняється від того, що було у межах передвиборчої кампанії. Зустріч у Франції - лише початок, сторони продовжать роботу до інавгурації Трампа і може з'явитися новий "хороший формат". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Режим Асада повалено – він утік: що відбувається в Сирії, подробиці

У Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск.

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Армія опору не чинила. Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів.

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Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська

Армія країни-агресорки Росії найімовірніше продовжуватиме зазнавати великих втрат у техніці та живій силі у спробах захопити місто Покровськ, що у Донецькій області.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), справа в тому, що Кремль не готовий відмовлятися від наступу на місто задля захоплення усіх територій Донеччини.

Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Україна прагне укласти угоду про мир. Потрібно негайно припиняти вогонь і починати перемовини. Обидві сторони зазнали величезних втрат на полі бою. Тепер главі Кремля Володимиру Путіну слід зробити крок до миру. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп.

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він проаналізував ситуацію в Сирії і написав про те, що окупанти втратили у війні проти України 600 тисяч своїх солдатів.

Куди зник Башар Асад: ЗМІ розкрили деталі та назвали версію

У Сирії повстанці повалили правлячий режим Башара Асада. Є версія, що Асад залишив країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого ймовірно був сирійський президент, міг зазнати аварії, оскільки зник з радарів. Асада вже шукають і не виключено, що йому вдалося втекти до Москви.

Як повідомляє Reuters, цілком імовірно, що Асад загинув. За даними Flightradar24, літак Іл-76 компанії Syrian Air вилетів із Дамаска о 4:55 (1:55 UTC) за сирійським часом. Він попрямував у напрямку прибережних районів, де розташовані російські з сирійськими авіаційні та морські бази.

Приблизно о 2:32 UTC борт зробив різкий розворот і почав знижуватися. За 7 хвилин літак зник із радарів. У той момент він був на висоті близько 500 метрів.

"Він зник з радарів, можливо, відключився транспондер, але я вважаю, що більш імовірним стало те, що літак збили", - сказало журналістам одне з джерел.

"Зайшли і зачистили": ЗСУ успішно просунулись вперед на Донеччині

У Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною. Про це повідомив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі "Суспільного".

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір запустити перемовини між Україною та агресором Росією для завершення війни. Якщо Володимир Путін відмовиться від миру, Трамп подвоїть військову допомогу Києву, економічні санкції, а також спробує порушити торгівлю Кремля. Про це заявив конгресмен від Республіканської партії, представник Комітету Палати представників з питань збройних сил Джон Бейкон.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що війна не на користь Україні, і США повинні прискорити і посилити підтримку Сил оборони. Якщо Путін не серйозно поставиться до питань завершення воєнних дій, Трамп подвоїть постачання озброєнь Києву, посилить економічні санкції та здійснить спробу припинення російської торгівлі.

Рахунок на десятки тисяч: Зеленський вперше озвучив втрати України у війні

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Окрім цього 370 тисяч військових отримали поранення. При цьому варто врахувати, що приблизно 50 відсотків поранених українських воїнів повертаються у стрій і статистика відображає усі поранення, зокрема легкі та повторні.

Президент також розповів, що оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Йдеться про 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма. Швидке падіння режиму Башара Асада супроводжується хаотичною втечею російського контингенту з території країни, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у столиці Сирії Дамаску опозиційні сили захопили резиденцію Асада, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. Втративши контроль над столицею, російська армія також розпочала виведення бойових кораблів із бази в Тартусі, яку Асад свого часу передав Москві в обмін на підтримку.

Зеленський відкинув негайне припинення вогню та оголосив позицію України

Україна веде важку війну з Росією, щоб запанував справжній мир, держава має отримати ефективні гарантії. Не можна просто взяти і закінчити війну без гарантій, інакше Путін у будь-який момент може повторно розпалити бойові дії. Потрібен реальний мир через силу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі він, підбиваючи підсумки зустрічі з Макроном і Трампом у Парижі, розповів про те, що українці більше за всіх хочуть миру, а Росія намагається його зірвати. Але мирні угоди насправді мають працювати.

Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

Режим Башара Асада в Сирії зазнав краху, що призвело до втрати Росією ключового впливу на Близькому Сході, зокрема логістичних баз у регіоні. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

На його думку, головною причиною провалу Росії в Сирії стало знищення Володимиром Путіним Євгена Пригожина та ліквідація групи "Вагнер". Пригожин тривалий час формував мережу впливу Росії в регіоні, де Сирія відігравала роль стратегічного вузла для виходу на Африканський континент та забезпечення військово-морської присутності в Середземному морі. Після його ліквідації ця система почала руйнуватися.

У Путіна відповіли Трампу і вибухнули "умовами" завершення війни

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що агресорка Росія готова до перемовин з Україною, але на умовах Москви. Володимиру Путіну, мовляв, імпонують так звані ідеї Глобального Півдня.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, коментуючи заяву Трампа про необхідність миру, Пєсков звинуватив Зеленського в, мовляв, небажанні вести перемовини на умовах Москви.

"Ми неодноразово говорили про мирне рішення. Наша позиція добре відома. Наші умови були викладені в червні цього року. Від переговорів відмовляється сам Зеленський. Для Зеленського достатньо скасувати ці рішення і вийти на мирний трек", - сказав Пєсков.

Мобілізація в Україні з 20 років: в Раді зробили нову заяву - що відомо

У Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок. Про це заявив Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки у коментарі для "РБК-Україна".

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - зазначив він.

Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло: синоптик сказав, коли потеплішає до +14

Погода в Україні впродовж тижня з 9 по 15 грудня очікується нестійка з аномально високими температурами. Активізація циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів спричинить вологу, часом вітряну, але дуже теплу погоду по всій країні. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Він вважає, що на Росію може чекати аналогічний сирійському сценарій. Про це глава ОП написав у своєму Telegram.

При цьому він переконаний у тому, що крах Асада має прямий зв'язок із "геополітичною дурістю" режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

Україні не слід очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від Сполучених Штатів за нової адміністрації. Війна в Україні є "найдурнішою річчю", що могла статися, президент Байден мав зупинити її, коли це ще було можливо. Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

У понеділок, 9 грудня по всій території України будуть діяти графіки відключення світла для населення та промисловості. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

9 грудня заплановано такі обмеження у споживанні електроенергії:

Для побутових споживачів:

Відключення відбудуться з 08:00 до 19:00 - одна черга

Для промисловості та бізнесу:

Обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 відповідно до визначених графіків.

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

Росія готується здійснити нову масовану атаку по Україні. На аеродромах стратегічної авіації росіяни уже підготували ресурси. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - наголосив він.

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