'Зайшли і зачистили': ЗСУ успішно просунулись вперед на Донеччині

Українські військові змогли просунутись і зачистити від російських військ один із кварталів Часового Яру, ситуація в місті складна, зазначили в ЗСУ.

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ЗСУ провели успішну операції на Донеччині / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

Росіяни намагаються штурмувати Часів Яр з флангів

Основною перепоною для ворога є ефективна робота екіпажів БпЛА

ЗСУ провели успішну операцію із зачистки одного із кварталів Часового Яру від військ РФ

У Часовому Яру Донецької області українські захисники звільнили один із кварталів міста від російських окупантів. Однак, загальна ситуація в місті залишається складною. Про це повідомив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі "Суспільного".

За його словами, ворог активно штурмує позиції українських військових навколо міста та намагається обходити їх флангами, використовуючи малі піхотні групи як диверсійно-розвідувальні підрозділи, щоб зав’язати бої в тилу.

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"Ворог активно обстрілює з різних вогневих систем територію міста, також чинить ураження авіаційними бомбами", - зазначив Полухін.

Полухін наголосив, що основною перепоною для окупантів є ефективна робота українських операторів дронів. Він також зазначив, що російські резерви, накопичені в цьому районі раніше, поки що дозволяють їм продовжувати атаки.

Водночас він повідомив, що українські військові нещодавно провели успішну операцію та вибили ворога з одного із кварталів Часового Яру.

"Це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", - зазначив речник.

Полухін зазначив, що в місті все ще залишаються місцеві жителі. Хоча вони не мають значного впливу на перебіг бойових дій, усвідомлення їхньої присутності в зонах, де тривають операції, дещо обмежує дії українських військових. Втім, це не створює критичних перешкод для виконання завдань.

"Наші хлопці розуміють, розраховують і намагаються обходити ті чи інші місця, тобто особливо це не заважає бойовим діям і захисту міста Часів Яр", - прокоментував він.

Він також зауважив, що іноді важко відрізнити пересування цивільних від дій російських груп, оскільки окупанти можуть маскуватися під місцевих мешканців. Однак таких випадків поки не зафіксовано.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Бої в Часовому Яру - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна ризикує втратити п'ять міст у Донецькій області, попередив військовий 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Найгарячішими точками, за його словами, залишаються Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове та Торецьк.

В районі Часового Яру противник не припиняє спроб форсувати канал Сіверський Донець — Донбас, який є критично важливим для оборони українських сил. За словами представника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрія Полухіна, російські війська діють переважно вночі, використовуючи спеціальні засоби для обходу українських позицій і намагаються прорватися в тил.

Командир відділення 24-ї ОМБр, боєць "Айдару" Станіслав Бунятов зазначив, що окупанти намагаються оточити Часів Яр з флангів, і в деяких напрямках їм це частково вдається.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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