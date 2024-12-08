Мобілізація в Україні з 20 років: в Раді зробили нову заяву - що відомо

В Раді спростували інформацію західних ЗМІ щодо нібито обговорення зниження мобілізаційного віку в Україні до компромісних 20 років.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-v-ukraine-s-20-let-v-rade-sdelali-novoe-zayavlenie-chto-izvestno-10620779.html Посилання скопійоване

В Раді прокоментували інформацію ЗМІ про зниження мобілізаційного віку / Колаж Главред, фото: Главред, УНІАН

Коротко:

Верховна Рада не розглядає будь-які законопроекти щодо зниження мобілізаційного віку

Жінки можуть бути мобілізовані лише за добровільною згодою

У Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок. Про це заявив Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань національної безпеки у коментарі для "РБК-Україна".

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - зазначив він. відео дня

Він пояснив, що до комітету не надходили законопроекти чи пропозиції про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який визначає, що громадяни України до 25-річного віку не підлягають призову під час мобілізації.

Також Веніславський підкреслив, що відсутні будь-які обговорення щодо обов’язкової мобілізації жінок, навіть якщо вони є військовозобов’язаними або пройдуть базову військову підготовку.

Згідно з чинним законодавством, жінки можуть бути мобілізовані лише за їх добровільною згодою.

"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - додав Веніславський.

Що цьому передувало

Видання Washington Post повідомило, що Україна під тиском з боку Сполучених Штатів обговорює можливість зменшення призовного віку до 18 років. Водночас українські законодавці нібито запропонували альтернативний компроміс — встановити мінімальний призовний вік на рівні 20 років.

Що відомо про нові правила бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на необхідності складних рішень щодо подальшої мобілізації в Україні для протидії російській агресії. Про це він заявив під час брифінгу в Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО.

У той же час, старший лейтенант батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко зазначив, що обговорення теми мобілізації 18-річних стає дедалі частішим, але Україна не може мобілізувати всю націю. За його словами, це вимагає ретельного підходу.

Радник президента України Дмитро Литвин висловив думку, що ключовою проблемою є нестача зброї для забезпечення вже мобілізованих військових. Він пов’язує це із затримками постачання військової допомоги від західних партнерів, що ускладнює будь-які розширення мобілізаційного ресурсу.

Інші новини:

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред