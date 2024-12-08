'Найдурніша річ, яку я бачив': Трамп допустив скорочення допомоги Україні

Дональд Трамп стверджує, що в Україні гинуть сотні тисяч людей з обох сторін, а війна є "найдурнішою річчю, яку він коли-небудь бачив".

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Трамп зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Трампа:

Україні не варто сподіватися на нинішні обсяги військової допомоги від США за його президенства

Росія втратила, ймовірно, до 600 000 осіб, а Україна — більше, ніж офіційно повідомляють

Трамп не підтримує контакти з Путіним останнім часом

Україні не слід очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від Сполучених Штатів за нової адміністрації. Війна в Україні є "найдурнішою річчю", що могла статися, президент Байден мав зупинити її, коли це ще було можливо. Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Після інтерв'ю Трамп вирушив до Парижа, де взяв участь у церемонії відкриття відновленого собору Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі. Там він також провів приватну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Зеленського, політики обговорили можливості досягнення "справедливого миру" у війні Росії проти України. Представник Трампа стверджує, що президент України приєднався до зустрічі у її завершальну частину, за 10 хвилин до кінця розмови.

В інтерв'ю Трамп також зазначив, що активно прагне досягти завершення війни, "якщо це можливо". Він також заявив, що не підтримує подальше членство США в НАТО, якщо союзники не будуть виконувати свої фінансові зобов'язання.

"Якщо вони будуть платити за своїми рахунками, безумовно", - підкреслив обраний президент США, додавши, що, в такому випадку, Америка продовжить членство в Альянсі.

Переговори Трампа з Путіним

Щодо переговорів з лідером Росії Володимиром Путіним, Трамп стверджує, що не розмовляв з Путіним відтоді, як його обрали президентом США. Водночас він заявив, що не хоче коментувати це питання, аби не завадити можливим переговорам у майбутньому.

"Ні. Ну, я не хочу цього говорити, але останнім часом я з ним не розмовляв. Я не хочу нічого про це говорити, тому що не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", - сказав Трамп.

Втрати у війні в Україні

Обраний президент США наголосив, що в "цій війні гинуть люди на такому рівні, якого ніхто ніколи не бачив". За його словами, міста в Україні "спустошені і зруйновані".

"Але кількість людей, яких вбивають, солдатів, молодих, красивих солдатів, сотні тисяч людей вбивають. І, знаєте, це дуже цікаво. Все зрівнялося. Повністю зрівняно. Поле бою повністю зрівняне", - зазначив президент.

Трамп також оцінив людські втрати у війні і заявив, що на полях боїв гинуть сотні тисяч молодих солдатів з обох сторін.

"Єдине, що зупиняє кулю, ви знаєте, що це таке, це тіло, людське тіло. І люди, яких вбивають, сотні, тисячі з обох сторін. Росія втратила, ймовірно, 600 000. Україна втратила більше, ніж вони кажуть, можливо, 400 000 (вбитими та пораненими - Главред)", - сказав новий лідер США.

Крім цього, Трамп підкреслив, що війна "це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив". Він впевнений, що її не можна було допускати, а "Байден мав би зупинити це".

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа, Зеленського і Макрона - що відомо

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Спочатку Трамп і Макрон зустрілися біля палацу, після чого приєднався Зеленський. Президент України назвав зустріч "хорошою і продуктивною", подякував Трампу за рішучість, а Макрону за організацію. Політики обговорили ситуацію на полі бою та досягнення справедливого миру для України.

Також Дональд Трамп заявив, що Україна прагне укласти угоду про мир, закликаючи до негайного припинення вогню та початку перемовин. Він підкреслив, що обидві сторони зазнали величезних втрат, і тепер Володимиру Путіну слід зробити крок до миру.

Крім цього, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Трамп та його команда демонструють "глибоке розуміння" ситуації. За його словами, риторика під час кампанії та справжня позиція посадовців, зокрема майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса, значно відрізняються.

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"Мирний план" Дональда Трампа Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову". Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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