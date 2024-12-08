Новий формат і позиція Трампа: Єрмак зробив заяву про зустріч у Франції

Адміністрація майбутнього президента Сполучених Штатів змінила риторику щодо російсько-української війни, сказав Андрій Єрмак.

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Команди Зеленського і Трампа працюватимуть ще до інавгурації президента США - Єрмак / Офіс президента

Головне із заяви Єрмака:

У команди Трампа тепер інша риторика щодо України

Може з'явитися новий тристоронній формат

Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа була ефективною

Представники адміністрації обраного президента США Дональда Трампа змінили риторику щодо війни агресора Росії проти України. Вона суттєво відрізняється від того, що було у межах передвиборчої кампанії. Зустріч у Франції - лише початок, сторони продовжать роботу до інавгурації Трампа і може з'явитися новий "хороший формат". Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що представники Трампа та інші політики Штатів показують "глибоке розуміння" питання війни.

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На уточнювальне запитання про те, чи стосується це і майбутнього віцепрезидента США Джей Ді Венса, Єрмак відповів ствердно.

"Можу вам сказати, вже з власного досвіду, що риторика під час (виборчої) кампанії і те, яка справді позиція в цих посадовців, зокрема і в майбутнього віцепрезидента - це дві великі різниці", - зазначив чиновник. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Будуть нові зустрічі

За словами глави ОП, команди Зеленського і Трампа лише почали свою роботу і будуть її продовжувати.

"Ми точно домовилися працювати, працювати ще до інавгурації", - запевнив Єрмак.

Можливий новий "дуже хороший формат"

Крім того, керівник президентської канцелярії акцентував увагу на тому, що зустріч Зеленського, Макрона і Трампа, яка готувалася заздалегідь, була дуже ефективною і позитивною.

"Це може стати початком дуже хорошого формату", - наголосив Андрій Єрмак.

Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа в Парижі - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у суботу, 7 грудня, в Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і новообраного президента США Дональда Трампа.

Пізніше Зеленський розповів перші подробиці зустрічі з Трампом і Макроном. Глава держави назвав зустріч гарною і продуктивною та відзначив рішучий настрій Трампа.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якомога швидше і справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - резюмував Зеленський.

Зеленський, Макрон і Трамп провели зустріч віч-на-віч, яка тривала 35 хвилин, сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров. Крім лідерів країн, у перемовный кімнаті більше нікого не було.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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