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"Ганебна втеча" почалась: росіяни в терміновому порядку покидають Сирію - ГУР

Юрій Берендій
8 грудня 2024, 13:32
889
Ймовірна втрата Росією військових баз у Сирії може означати повну поразку Кремля на Близькому Сході, зазначили в ГУР.
'Ганебна втеча' почалась: росіяни в терміновому порядку покидають Сирію - ГУР
Кремль може втратити всі військові бази в Сирії / Колаж Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

Про що йдеться у повідомленні ГУР:

  • Війська РФ почали втечу із Сирії
  • Опозиційні сили захопили резиденцію Асада в Дамаску
  • 8 грудня почався вивід військових кораблів РФ із порту Тартус

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма. Швидке падіння режиму Башара Асада супроводжується хаотичною втечею російського контингенту з території країни, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у столиці Сирії Дамаску опозиційні сили захопили резиденцію Асада, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. Втративши контроль над столицею, російська армія також розпочала виведення бойових кораблів із бази в Тартусі, яку Асад свого часу передав Москві в обмін на підтримку.

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"8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубін" північного флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Росія вивозить залишки свого озброєння та військової техніки з авіабази Хмеймім за допомогою військових літаків.

"Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на Близькому Сході", - резюмували в ГУР.

Ситуація в Сирії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сирії правлячий режим Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація, зазнав краху. Повстанці зайшли до Дамаска без спротиву з боку армії режиму. Башар Асад на літаку ІЛ-76Т залишив країну у невідомому напрямку, після чого його літак зник із радарів.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Марк Гертлінг в інтерв’ю CNN заявив, що повалення режиму Асада призведе до втрати Росією її військових баз у Сирії. Це значно зменшить її вплив у Середземноморському регіоні та обмежить можливості здійснювати геополітичний тиск.

Сирія знову стала епіцентром уваги через ескалацію збройного конфлікту, який триває понад десять років. Посилення бойових дій погіршує гуманітарну кризу та створює ризики для стабільності в регіоні. Ситуація може мати непрямий вплив і на Україну, враховуючи залученість Росії в обох конфліктах, що ставить під загрозу її стратегічні ресурси.

Інші новини:

Хто такий Башар Асад?

Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік.

Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія.

У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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