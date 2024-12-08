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Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО

Юрій Берендій
8 грудня 2024, 14:27оновлено 8 грудня, 15:07
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Падіння режиму Асада в Сирії ніяк не вплине на хід війни Росії проти України, адже економіка РФ і так перегріта, зазначив Андрій Коваленко.
Падіння режиму Асада в Сирії: що зміниться у війні РФ проти України - РНБО
Як зміниться війна в Україні після падіння режиму Асада в Сирії / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Коваленко:

  • Внаслідок падіння режиму Асада, РФ втрачає вплив та ключові бази в регіоні
  • Головна причина провалу РФ - ліквідація Євгена Пригожина
  • Катастрофа РФ в Сирії ніяк не вплине на хід війни в Україні

Режим Башара Асада в Сирії зазнав краху, що призвело до втрати Росією ключового впливу на Близькому Сході, зокрема логістичних баз у регіоні. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

На його думку, головною причиною провалу Росії в Сирії стало знищення Володимиром Путіним Євгена Пригожина та ліквідація групи "Вагнер". Пригожин тривалий час формував мережу впливу Росії в регіоні, де Сирія відігравала роль стратегічного вузла для виходу на Африканський континент та забезпечення військово-морської присутності в Середземному морі. Після його ліквідації ця система почала руйнуватися.

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"Тепер роль Росії в Африці також буде слабшати. Зараз Москва намагається звинувачувати Іран в тому, що той злив Сирію", - зазначає Коваленко.

Він зазначив, що так звана "вісь зла" не є справжнім альянсом, а радше тимчасовим клубом за інтересами, що схильний до розпаду, подібно до карткового будиночка.

"Багато хто каже, що Росія тепер сконцентрує сили для війни в Україні. Вони і так перегрівають економіку для війни в 2025 році, але протягнути в довгу без непопулярної мобілізації вони вже не зможуть. І Сирія ніяк не впливає на здатність РФ у нашій війні", - резюмував керівник Центру протидії дезінформації.

Ситуація в Сирії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська почали масово залишати територію Сирії, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та вивозячи залишки озброєння літаками з авіабази Хмеймім. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, швидке падіння режиму Башара Асада призвело до хаотичної втечі російського контингенту.

Сирійські повстанці захопили Дамаск і повалили правлячий режим. Є версії, що Башар Асад покинув країну й, можливо, загинув в авіакатастрофі. Літак Іл-76, на якому він, ймовірно, перебував, зник з радарів. Однак існують припущення, що Асаду вдалося втекти до Москви.

Таким чином, режим, який тривалий час підтримувала Росія, припинив існування. Це сталося на тлі відсутності організованого опору з боку сирійської армії. У Дамаску ситуація залишається напруженою, а події навколо повалення режиму ймовірно матимуть значний вплив на регіон.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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