Режим Асада повалено, він утік: що відбувається в Сирії, подробиці

Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

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Повстанці зайшли до палацу Асада, на телебаченні оголосили про падіння режиму / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У Сирії припинив існування правлячий режим Башара Асада, який підтримувала агресорка Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск.

Армія опору не чинила. Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів.

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Повстанці увійшли в Дамаск

Як повідомляє Reuters, сирійські повстанці після взяття міста Хомс продовжили рухатися в напрямку столиці і в неділю, 8 грудня, увійшли в Дамаск.

Повстанці сказали, що "святкують новину про звільнення наших ув'язнених, зняття з них кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна".

Західні ЗМІ від місцевих жителів дізналися про стрілянину в центрі Дамаска.

Очевидці заявили, що на головній площі зібралися тисячі людей і скандували "Свободу".

Вулиці Сирії вночі 8 грудня / Скріншот Главред

Після виходу урядових військ з ключових міст Сирії повстанцям знадобилося трохи більше ніж тиждень, щоб взяти під свій контроль десятки населених пунктів. Також відомо, що вони просуваються, зокрема, і до резиденції Асада.

Асад залишив Дамаск

За інформацією журналістів, які посилаються на двох високопоставлених офіцерів Сирії, Асад залишив Дамаск. У неділю він на літаку вилетів зі столиці в невідомому напрямку.

Літак з Асадом зник із радарів, він міг зазнати аварії

За попередньою інформацією, Асад міг перебувати на борту російського літака Іл-76Т, який, за відомостями Flightradar, зник із невідомих причин із радарів.

Літак міг зникнути в районі біля Аль-Сувейрі.

Є повідомлення про те, що літак Асада міг розбитися / Flightradar

Генштаб Сирії наказав скласти зброю

У Генеральному штабі Сирійської арабської армії заявили своїм військовим, що режим Башара Асада припинив існування. Був наказ скласти зброю.

"Правління Башара Асада закінчилося після блискавичного наступу повстанців", - цитують журналісти повідомлення військового командування підлеглим.

Що кажуть повстанці

Повстанці заявляють про успіхи революції та обіцяють зробити Сирію демократичною державою, а також зберегти територіальну цілісність і суверенітет. Крім того, вони мають намір "притягнути до відповідальності режим Асада".

Повстанці взяли Дамаск

У своєму Telegram-каналі Командування військових операцій вони оголосили "вільною від тирана Башара Асада" столицю Дамаск.

Ізраїль перейшов кордон із Сирією?

Ізраїльська армії нібито увійшла до міста Ель Кунейтра. Можливо, ізраїльтяни хочуть провести військову акцію як захід, спрямований на зміцнення прикордонної оборони, пише Al Jazeera.

Танки Ізраїлю увійшли до Сирії - The Times of Israel

За даними журналістів, ЦАХАЛ нібито перебуває в буферній зоні в районі міста Кунейтра, розташованому на південному заході Сирії. Танки "ведуть вогонь".

Повстанці на держТБ у Сирії заявило про падіння режиму Асада

На сирійському державному телебаченні повстанці повідомили, що правлячий режим Башара Асада припинив існування.

Що відбувається в Дамаску

У сирійській столиці повстанці. Вони зайшли до палацу Асада. Увірвалося до палацу і безліч людей.

Прем'єр Сирії готовий передати владу

Прем'єр Газі Аль-Джалалі готовий передати владу і працювати з опозицією. Лідер повстанців заявив, що вони не братимуть під контроль урядові установи. Прем'єр контролюватиме будівлі до моменту передачі влади.

Прем'єр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі сказав, що він і частина міністрів Кабміну залишилися в Дамаску. Встановлено контакт із повстанцями, повідомляє канал Al-Arabiya.

Газі аль-Джалялі не знає, куди подівся Асад, а "в історії Сирії починається новий етап"

Що буде з військами РФ у Сирії

Питання російських військ у Сирії вирішуватиметься вже новою владою, повідомили пропагандисти РІА Новини з посиланням на чинного сирійського прем'єра Мухаммеда Газі аль-Джалялі.

ЦАХАЛ підтвердив захід у Сирію

В армії Ізраїлю повідомили, що розгорнули свої військові сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. Ізраїльські сили з'явилися і в інших локаціях через загрозу проникнення через кордон бойовиків.

У ЦАХАЛ підкреслили: Ізраїль не втручається в ситуацію в Сирії, мета військ - захистити свої кордони і цивільних осіб.

Падіння режиму Асада - що до цього призвело:

Приблизно півтора тижня тому стався стрімкий прорив повстанців у Сирії. Бойові групи дуже швидко взяли під контроль такі міста, як Алеппо, Хама та інші важливі міста і населені пункти і просунулися в бік Дамаска.

Сирійська повстанська коаліція - це ісламістські та помірковані угруповання, які всупереч розбіжностям об'єдналися проти режиму Асада, ІДІЛ, а також бойовиків під протекторатом Ірану.

Ключова сила повстанців - угруповання Хаят Тахрір Аль-Шам. За однією з версій, її підтримує Туреччина.

Росія та Іран - головні союзники режиму Асада - вирішили не надавати йому допомогу для утримання влади. Росіяни та іранці, здебільшого, військові та персонал, залишають Сирію.

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