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Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло: синоптик сказав, коли потеплішає до +14

Руслана Заклінська
8 грудня 2024, 15:40
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Протягом наступного тижня в Україні очікується нестабільна та незвично тепла для цієї пори року погода.
Україну накриє сніг, дощі та аномальне тепло: синоптик сказав, коли потеплішає до +14
Прогноз погоди в Україні на тиждень з 9 по 15 грудня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 9 по 15 грудня
  • Коли в Україні будуть дощі та мокрий сніг

Погода в Україні впродовж тижня з 9 по 15 грудня очікується нестійка з аномально високими температурами. Активізація циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів спричинить вологу, часом вітряну, але дуже теплу погоду по всій країні. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 9 грудня

У понеділок, 9 грудня, на заході країни вночі прогнозуються помірні опади у вигляді дощу, в Карпатах та на Прикарпатті — сильний мокрий сніг з дощем, місцями хуртовини. Удень дощі поширяться на південні та центральні області, в Одеській області очікуються сильні дощі з грозами. На півночі та сході збережеться суха погода.

відео дня

Вітер східний, 7–12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви до 15 – 20 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с..Температура вночі -1…+4 °С, удень +2…+7 °С, на півдні та в Криму — вночі +5…+10 °С, вдень +8…+13 °С.

Погода в Україні 10 грудня

У вівторок, 10 грудня, на всій території України очікується нестійка та волога погода. На заході та півночі очікується мокрий сніг, на решті території – дощ та мряка, на півдні вдень можливі сильні дощі і грози. В окремих регіонах країни можливі тумани, видимість 200 – 500 метрів.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, на Правобережжі змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С; у південній частині та у Криму вночі +6…+11 °С, вдень +9…+14 °С, у Карпатах близько 0 °С.

Погода в Україні 11 грудня

У середу, 11 грудня, очікується переважно волога погода. Дощі з мокрим снігом пройдуть у більшості регіонів, крім заходу, де переважатиме суха погода. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, удень +2…+7 °С, у південній частині та у Криму протягом доби +7…+12 °С, у Карпатах -2…-7 °С.

Погода в Україні 12 грудня

У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей України очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 °С, на крайньому півдні місцями до +5…+7 °С.

Погода в Україні 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, прогнозується переважно суха погода з мінливою хмарністю. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час 0...-5 °С, у Карпатах -7...-12 °С; вдень -3...+2 °С.

Погода в Україні 14 грудня

У суботу, 14 грудня, в Україні не очікується опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, у східній частині та у Карпатах -5...-10 °С; вдень -1...+4 °С, а на півдні +5...+7 °С.

Погода в Україні 15 грудня

У неділю, 15 грудня, буде нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С, на півдні та у Криму +5...+10 °С.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, цьогорічна новорічна ніч в Україні буде теплою та переважно вологою. У східних регіонах температура не опуститься нижче -2°С, у центрі можливий мокрий сніг, а на заході очікуються морози та сніг.

Також погода в Україні стане холоднішою наступного тижня. За словами синоптикині Наталії Діденко, суттєве похолодання очікується 13–14 грудня.

Крім цього, зима 2024-2025 в Україні буде помірно теплою, з переважно комфортними температурними умовами протягом більшості днів. Як зазначає метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими буде січень.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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