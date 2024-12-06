Чоловікам до 24 років можуть спростити виїзд за кордон – деталі

Можливий вільний виїзд за кордон для українців 18 – 24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти.

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Виїзд чоловіків за кордон / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви нардепа:

Деяким чоловікам 18 – 24 років дозволять перетинати кордон

У Раді вже розробляють відповідний законопроект

Цей закон вирішить проблему з паспортами та військовим обліком

Депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18 – 24 років перетинати кордон. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

За його словами, законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18 – 24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти.

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Зазначається, що цей закон вирішить проблему з паспортами та військовим обліком.

"Що стосується хлопців віком від 18 до 24 – 25 років – вони не мобілізуються – є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання", – сказав він.

Нардеп також додав, що у разі ухвалення цей закон дасть українцям право отримати всі довідки в сервісних центрах і стати на облік, як цього вимагає законодавство.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський заявив, що на сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років.

Також відомо, що у зв'язку з запровадженням нового порядку бронювання від мобілізації в умовах воєнного стану, відстрочки, раніше видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються дійсними лише до 28 лютого 2025 року.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що особи, які в наступному році вступатимуть до аспірантури на контракт, ймовірно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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