Російські війська увійшли в центр міста Часів Яр - Bild

Битва за Часів Яр, розташований на захід від Бахмута, триває вже понад півроку. Окупантів уперше помітили в центрі міста.

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Юліан Рьопке розповів про ситуацію в місті Часів Яр / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/BILD_Russian

Коротко:

Армія РФ зайшла в центр Часова Яру

Місто схоже на руїни

ЗСУ атакують окупантів дронами

Російська окупаційна армія прорвалася в центр міста Часів Яр у Донецькій області. Про це заявив експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, судячи з кадрів вуличних боїв, ЗС РФ майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста.

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"Російські війська вперше помічені в центрі Часова Яру. І якщо ми подивимося на місцевість навколо, не схоже, щоб усюди навколо були готові до бою українські солдати. Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід", - заявив Рьопке.

Він додав, що битва за Часів Яр, розташований на захід від Бахмута, триває вже понад півроку. Часів Яр розташований на височині та захищений зі сходу водним каналом Сіверський Донець - Донбас.

Часів Яр - карта / Фото: t.me/BILD_Russian

"Російські війська довгий час не могли його перейти. Тепер їм це вдалося", - зазначив експерт.

Місто Часів Яр - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Бої за Часів Яр - що відомо

За даними аналітиків моніторингового каналу DeepState, упродовж доби 18 листопада російські окупаційні війська просунулися біля восьми населених пунктів. Зокрема, ворог мав певний успіх поблизу біля Часового Яру, писав Главред.

15 листопада представник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін повідомив, що в районі Часового Яру ворог продовжує робити спроби перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, який є важливою лінією оборони ЗСУ. Російські загарбники намагаються діяти в темряві та використовують спецзасоби, щоб обійти українські позиції та зайти в тил.

Дивіться відео - Як восени 2024 року виглядає Часів Яр на Донбасі:

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що окупанти продовжують чинити тиск на українські позиції поблизу Часового Яру і прагнуть оточити угруповання ЗСУ.

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Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області.

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