Україна може уникнути територіальних поступок під час мирних переговорів - Огризко

Представники України повинні поговорити з Трампом з позиції вигоди для США.

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Україна може зробити Штатам вигідні пропозиції, щоб не йти на територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: flickr, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Огризко:

Україна повинна уникнути примусу до територіальних поступок

Трампа можна переконати вигідними пропозиціями

Після обрання новим президентом США Дональда Трампа в Штатах та Україні активно почали обговорювати питання закінчення війни в Україні. У ЗМІ вже з'явилися припущення, що Штати розглядають укладання мирної угоди, яка може передбачати територіальні поступки зі сторони Києва.

Такий варіант в Україні вважають неприйнятним, тому політикам потрібно запобігти цьому. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипомат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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За його словами, усі представники України - від президента до аташе в посольстві повинні говорити з американською адміністрацією про те, що підхід з територіальними поступками країні-агресорці Росії означатиме пряму поразку США.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"І до цих переконань слід додавати дуже вагомі, цікаві та вигідні для Трампа пропозиції, які можуть стосуватися насамперед військової сфери, тобто військово-промислового комплексу. Адже Трамп може заробити сотні мільярдів доларів, а також продати це як свою перемогу", - додав він.

Окрім цього Україна може зробити економічні пропозиції, адже відновлення та спільне використання ресурсів на території нашої країни має непогані перспективи для західних країн та Штатів.

"Якщо ми це об'єднаємо, нам не доведеться ставити питання, що ми робитимемо, якщо США відмовлять. Потрібно зробити так, щоб Штати не відмовили", - підсумував Огризко.

Закінчення війни в Україні - позиція США

Раніше ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін упевнений, що війна в Україні розвивається на його користь. Якщо обраний президент США Дональд Трамп хоче домогтися успіху в посередництві в мирній угоді, він повинен змінити точку зору господаря Кремля щодо того, що він має перевагу. В іншому випадку дипломатія Трампа дасть зворотний ефект.

Напередодні Главред писав, що глава Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до США запропонував команді Дональда Трампа вести війну до повернення кордонів 2022 року, а також передбачити вступ України до НАТО.

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася зустріч між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили війну в Україні. Трамп тоді заявив, що "пора закінчувати цю війну".

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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