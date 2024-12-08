"Плани команди Трампа зміняться": США можуть обрати інший шлях до миру - Огризко

Логіка плану Келлога незрозуміла, адже він передбачає не посилення тиску на Росію, а заспокоєння країни-агресорки.

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Тиск на економіку РФ може бути значно ефективнішим для досягнення миру / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія, kremlin.ru

Що сказав Огризко:

США повинні посилювати тиск на РФ

План Келлога досить дивний

Відновлення дипвідносин з Росією - нелогічний пункт плану

США та Україна активно обговорюють варіанти закінчення війни в Україні після обрання новим президентом США Дональда Трампа. Республіканець зокрема вже оголосив Кіта Келлога спецпредставником із питань України та Росії.

Він запропонував свій мирний план, що передбачає відтермінування питання членства України в НАТО, однак логіка цієї пропозиції кособока. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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"Замість посилення тиску на Росію пропонується зробити їй пас для того, щоб вона заспокоїлася. Це означає, що автор цього сценарію взагалі не розуміє, що таке Путін, що таке Росія, що таке російське суспільство, яке заражене бацилою реваншизму", - наголосив він.

Огризко вважає, що Штати повинні працювати не над посиленням тиску на Україну в питанні поступок, а над послабленням країни-агресорки Росії, економічний стан якої тільки погіршується.

"Якщо пояснити на пальцях нашим американським друзям, які зайдуть у Білий Дім, радникам Трампа, якою буде російська економіка в перспективі одного-двох років, якщо санкції не слабшатимуть, а посилюватимуться, ситуація буде іншою", - додав він.

Огризко також звернув увагу на ще один пункт пану Кіта Келлога про відновлення дипломатичних відносин з Росією. Він досить дивний, адже ніхто і не розривав дипвідносини з РФ.

"Посол США у Москві працює, посли західних країн теж. У мене цей пункт одразу викликав сумніви щодо достовірності цього плану, бо, вибачте, це дурість. Оскільки жодна із західних країн, на превеликий жаль, дипломатичні відносини з Росією не розірвала", - пояснив дипломат.

Ексчиновник припускає, що цей план поплічника Трампа є не більш ніж зливом, який використовують як перевірку реакції обох сторін, від якої залежатиме зміна реальних планів команди Трампа.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Мирний план Кіта Келлога - що відомо

Раніше призначений Трампом спецпредставником Штатів щодо України та РФ Кіт Келлог заявляв, що російсько-українську війну треба закінчувати і не варто недооцінювати Трампа, він має намір виконати свої зобов'язання.

Нагадаємо, Главред писав, що на думку майбутнього радника Трампа, в рамках його мирного плану вступ України до НАТО - дуже віддалена перспектива, запропонована Києву на знак символічної солідарності, і що його слід відкласти на невизначений термін.

Майбутня допомога США - ймовірно, у вигляді кредитів - залежатиме від переговорів України з Росією, а лінії фронту мають бути заморожені в рамках режиму припинення вогню і встановлення демілітаризованої зони.

Згодом стало відомо, що так званий "план Келлога" не факт, що буде взято за основу мирної угоди між Україною і Росією, адже це певний злив з метою промацування ґрунту, щоб подивитися, що на це скажуть у Європі, що - у Києві, що - у Москві.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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