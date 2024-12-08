У Путіна відповіли Трампу і вибухнули 'умовами' завершення війни

Володимир Путін насамперед підтримує ініціативи щодо України, які пропонує Глобальний Південь, сказав Дмитро Пєсков.

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У Кремлі готові до перемовин на умовах Росії - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Пєсков:

Умови Кремля щодо перемовин з Україною не змінюються

Путіну більше цікаві ініціативи Глобального Півдня

Зеленський "повинен" скасувати заборону на перемовини з Путіним

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що агресорка Росія готова до перемовин з Україною, але на умовах Москви. Володимиру Путіну, мовляв, імпонують так звані ідеї Глобального Півдня.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, коментуючи заяву Трампа про необхідність миру, Пєсков звинуватив Зеленського в, мовляв, небажанні вести перемовини на умовах Москви.

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"Ми неодноразово говорили про мирне рішення. Наша позиція добре відома. Наші умови були викладені в червні цього року. Від переговорів відмовляється сам Зеленський. Для Зеленського достатньо скасувати ці рішення і вийти на мирний трек", - сказав Пєсков.

Також він додав, що Путін вітає "ініціативи" про завершення війни Глобального Півдня (вони пропонують заморозку війни за сценарієм Росії, - ред.).

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Які "умови" Путіна

Пропагандисти, своєю чергою, нагадали, про які так звані умови Путіна "нагадав" Пєсков:

Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

Україна не повинна вступати в НАТО;

Нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України.

"Мирний план" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у неділю, 8 грудня, новообраний президент США Дональд Трамп закликав Путіна зробити крок до миру.

Він акцентував увагу на тому, що Україна готова до завершення війни та угоди з Росією. Крім того, Трамп закликав до негайного припинення вогню і початку перемовин.

Не можна взяти й одразу припинити вогонь в Україні, парирував президент Володимир Зеленський.

За його словами, для початку потрібно встановити чіткі та ефективні гарантії миру, щоб не допустити нового нападу РФ, який може статися будь-якої миті.

Трамп подвоїть допомогу Україні, якщо Путін не поставиться серйозно до мирного процесу, вважає конгресмен від Республіканської партії, представник Комітету Палати представників з питань збройних сил Джон Бейкон. Також Трамп посилить економічні санкції і спробує припинити торгівлю Кремля.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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