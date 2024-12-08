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Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська

Анна Косик
8 грудня 2024, 09:49
617
Захоплення Покровська важливе для РФ задля реалізації більшої мети Кремля.
Карта Покровска, ВСУ
Ворог хоче захопити усю Донеччину, тому готовий до великих втрат / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

  • Росія не зважатиме на великі втрати в Покровську
  • Окупанти відновили наступальні операції на місто
  • У ворога є певні успіхи на Покровському напрямку

Армія країни-агресорки Росії найімовірніше продовжуватиме зазнавати великих втрат у техніці та живій силі у спробах захопити місто Покровськ, що у Донецькій області.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), справа в тому, що Кремль не готовий відмовлятися від наступу на місто задля захоплення усіх територій Донеччини.

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Наразі вже відомо, що ворог відновив наступальні операції у напрямку Покровська. Зокрема противник здійснив поворотний маневр з півдня після того, як розширив свої позиції на південь і південний схід від міста.

Піде велика навала окупантів: в ISW попередили про небезпеку для Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Крім цього армія РФ нещодавно взяла під контроль населений пункт Новопустинівка та просунулась безпосередньо до околиць селища Шевченко, там тривають запеклі бої.

Наступ РФ на Покровськ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ЗСУ розповіли, як російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог вже захопив Новопустинку, де намагається закріпитися та наростити сили.

Раніше українські військові повідомляли, що російські окупанти намагаються просунутись на Покровському напрямку. Зокрема вже почались бої за селище Шевченко, що на підступах до самого Покровська.

Напередодні Михайло Самусь розповідав, що наступ на Покровськ відбувається в рамках того, що кремлівський диктатор Володимир Путін доручив окупаційним військам країни-агресорки Росії захопити усі території Донецької та Луганської областей до кінця січня 2025 року. Попри те, що темпи просування противника справді пришвидшились, конвертувати свої успіхи у подальші вдалі кроки ворог не може.

Інші новини з фронту:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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