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Трамп звернувся до Путіна і зробив заяву про війну Росії та України

Андрій Ганчук
8 грудня 2024, 09:52оновлено 8 грудня, 12:16
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Україна прагне укласти угоду про мир, потрібно припиняти вогонь і починати перемовини, сказав Дональд Трамп.
Трамп, Путин
Путін має зробити крок до миру - Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот YouTube

Україна прагне укласти угоду про мир. Потрібно негайно припиняти вогонь і починати перемовини. Обидві сторони зазнали величезних втрат на полі бою. Тепер главі Кремля Володимиру Путіну слід зробити крок до миру. Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп.

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він проаналізував ситуацію в Сирії і написав про те, що окупанти втратили у війні проти України 600 тисяч своїх солдатів.

"Асада більше немає. Він утік зі своєї країни. Його покровителька, Росія, на чолі з Володимиром Путіним, більше не була зацікавлена в його захисті. У Росії не було причин бути там спочатку. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів були поранені або вбиті, у війні, яка ніколи не повинна була починатися і могла б тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну і погану економіку, інша - через Ізраїль і його бойові успіхи", - сказав Трамп.

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Він акцентував увагу на тому, що Україна також зазнала величезних втрат і прагне миру. Тепер крок до мирних домовленостей має зробити Путін.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити безумство. Вона втратила 400 000 солдатів і ще більше мирних жителів. Необхідно негайно припинити вогонь і почати перемовини. Занадто багато життів витрачається даремно, занадто багато сімей руйнується, і якщо це продовжиться, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - наголосив Дональд Трамп.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, призначений Трампом спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог у квітні пропонував заморожування війни і запуск перемовин. Його ідея передбачає фактичне збереження Росією контролю над окупованими територіями. Київ не змушуватимуть відмовлятися від своїх земель, але треба буде погодитися з їхнім поверненням дипломатичним шляхом.

Україні потрібна "хороша угода" за підсумками перемовин, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Не можна допустити, щоб Київ змусили піти на неприйнятні поступки. Інакше Захід зіткнеться з реакцією з боку Китаю, КНДР та Ірану, які готуватимуть свої "напади".

Мир завдяки силі можливий, Україна прагне швидкого і справедливого завершення війни, сказав Володимир Зеленський. На думку президента, Трамп налаштований рішуче.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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