Рахунок на десятки тисяч: Зеленський вперше озвучив втрати України у війні

Приблизно 50 відсотків українських військових після поранення повертаються у стрій.

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Втрати ворога у війні значно перевищують українські / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

З 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових

Втрати РФ перевищують 750 тисяч

Україна повернула з російського полону майже 4 тисячі людей

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Окрім цього 370 тисяч військових отримали поранення. При цьому варто врахувати, що приблизно 50 відсотків поранених українських воїнів повертаються у стрій і статистика відображає усі поранення, зокрема легкі та повторні.

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Президент також розповів, що оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Йдеться про 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

"Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", - додав Зеленський.

Глава держави також навів статистику, скільки українців залишаються у полоні в країни-агресора Росії. За його словами, це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація.

"За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей", - зазначив він.

Не забув Зеленський і про депортованих Росією з української землі дітей, адже країна-агресорка вкрала сотні тисяч неповнолітніх українців і розпорошує їх по своїй території, а повертати їх найскладніше.

Ця статистика говорить тільки про одне - Україні потрібно досягнути справедливого та сильного миру, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію... Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", - підсумував президент.

Втрати за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, напередодні заяви Володимира Зеленського Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 000 солдатів і ще більше мирних жителів. Тому необхідно негайно припинити вогонь і почати перемовини.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Напередодні Главред писав, що президент вже заперечував інформацію одного з американських ЗМІ щодо кількості загиблих українців за час повномасштабного вторгнення. Йшла мова про 80 тисяч жертв, однак їх менше.

Раніше, західна розвідка, представники оборонного відомства, а також ресурс Ualosses, припускали, що Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за роки повномасштабного вторгнення агресора РФ, а ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення. Однак ця інформація не підтвердилась.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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