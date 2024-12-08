Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Рубль падає, економіка Росії на межі краху і США повинні підштовхнути її до такого сценарію, вважає Джон Бейкон.

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Трамп посилить підтримку України, якщо Росія не припинить бойові дії - Бейкон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Бейкон:

Трамп може подвоїти допомогу Україні

США здатні підштовхнути економіку РФ до краху

США повинні закінчити війну якомога швидше

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір запустити перемовини між Україною та агресором Росією для завершення війни. Якщо Володимир Путін відмовиться від миру, Трамп подвоїть військову допомогу Києву, економічні санкції, а також спробує порушити торгівлю Кремля. Про це заявив конгресмен від Республіканської партії, представник Комітету Палати представників з питань збройних сил Джон Бейкон.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що війна не на користь Україні, і США повинні прискорити і посилити підтримку Сил оборони. Якщо Путін не серйозно поставиться до питань завершення воєнних дій, Трамп подвоїть постачання озброєнь Києву, посилить економічні санкції та здійснить спробу припинення російської торгівлі.

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"Якщо США зможуть збільшити видобуток природного газу і знизити ціни на газ - це значною мірою вплине на військові можливості Росії. Рубль уже падає, російська економіка перебуває на межі краху і США повинні підштовхнути її до цього", - сказав політик. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

На думку конгресмена, треба завдати РФ такої шкоди, щоб із проблемами зіткнувся кожен російський громадянин.

"Трамп посилить підтримку України, якщо Росія не припинить бойові дії", - вважає Бейкон.

Також він акцентував увагу на тому, що російський менталітет відрізняється від західного.

Росія у війні проти України зазнала серйозних втрат, але при цьому продовжує свою агресію.

"Схоже, що російське керівництво не піклується про своїх людей, йому байдуже, скільки їх кинути в "м'ясорубку". Я переживаю, що війна на виснаження працює не на користь України, але вона бореться за своє існування, культуру, мову, історію. Ось чому США мають зробити все, щоб закінчити цю війну якнайшвидше", - наголосив Джон Бейкон.

"Мирні ініціативи" Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп призначив спеціальним представником по Україні та Росії Кіта Келлога, який у квітні пропонував заморозити війну і запустити перемовини. Його план передбачає збереження Москвою контролю над окупованими територіями. Київ не будуть змушувати юридично відмовлятися від своїх територій.

Війну Росії та України потрібно закінчувати, вважає Кіт Келлог. За його словами, Трамп має намір виконати свої зобов'язання, серед яких - врегулювання російсько-української війни.

Україна прагне до угоди про мир, потрібно негайно припиняти вогонь і починати перемовини, вважає Дональд Трамп. Він закликав Путіна зробити свій крок у відповідь до мирного завершення війни.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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