Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

Завтра, 9 грудня по всій території України з 08:00 до 19:00 буде діяти одна черга стабілізаційних відключень електроенергії, зазначили в Укренерго.

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Графіки відключень світла на 9 грудня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Відключення світла 9 грудня для побутових користувачів будуть діяти з 08:00 до 19:00

Буде застосовуватись одна черга відключень

У понеділок, 9 грудня по всій території України будуть діяти графіки відключення світла для населення та промисловості. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

9 грудня заплановано такі обмеження у споживанні електроенергії:

відео дня

Для побутових споживачів:

Відключення відбудуться з 08:00 до 19:00 - одна черга

Для промисловості та бізнесу:

Обмеження потужності діятимуть із 07:00 до 20:00 відповідно до визначених графіків.

Зазначається, що завдяки масштабним ремонтним роботам енергетики поступово стабілізують ситуацію в енергосистемі, яка постраждала внаслідок масованої атаки 28 листопада.

"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - резюмували в Укренерго.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується до нової хвилі масованих обстрілів України, ймовірно, з акцентом на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики. Він зауважив, що в разі повторних ударів по об'єктах передачі електроенергії може виникнути критичний "острівний режим", коли енергосистема функціонуватиме лише в окремих регіонах.

З початку 2025 року в Україні можуть змінити підхід до відключень світла. За інформацією джерел у галузі, усі області планується розділити на кілька зон з новими принципами відключень.

Щоденні відключення електроенергії залишаються актуальними через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Заступник міністра енергетики Микола Колісник наголосив, що енергетики активно відновлюють пошкоджені об'єкти за підтримки міжнародних партнерів, докладаючи зусиль для збереження балансу в енергосистемі.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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