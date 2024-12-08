"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

Крах Башара Асада має прямий зв'язок із режимом у РФ, переконаний Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Башара Асада / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru

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Росію може чекати аналогічний сирійському сценарій

Сирійське фіаско РФ - наслідок геополітичної дурості Путіна

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Він вважає, що на Росію може чекати аналогічний сирійському сценарій. Про це глава ОП написав у своєму Telegram.

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При цьому він переконаний у тому, що крах Асада має прямий зв'язок із "геополітичною дурістю" режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Сирійське фіаско росії - це наслідок геополітичної дурості та обмеженості путіна. Подібний сценарій може чекати і на Росію", - додав Єрмак.

Як відомо, обраний президентом США Дональд Трамп написав: "Асад пішов. Він утік зі своєї країни. Його покровитель Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в тому, щоб його захищати".

Трамп закликав Путіна до негайного припинення вогню і початку переговорів. "Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато родин зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!" - написав він.

Падіння режиму Асада - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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