РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

Ворог накопичив величезний арсенал для нових атак, ресур підготовлений на аеродромах стратегічної авіації, наголосив Андрій Коваленко.

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Росія готується до нової масованої атаки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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РФ готова до нової масованої атаки по Україні

Щоб зупинити атаки потрібен реальний економічний і військовий тиск на РФ

Посольство США в Україні попередило про загрозу російських атак

Росія готується здійснити нову масовану атаку по Україні. На аеродромах стратегічної авіації росіяни уже підготували ресурси. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - наголосив він. відео дня

Коваленко зазначив, що для того, щоб припинити ворожі атаки, необхідний реальний економічний та військовий тиск на Росію. Керівник ЦПД підкреслив, що цього можна досягти лише через фізичне знищення російських військових спроможностей або через економічне обмеження, яке б унеможливило для Росії проведення ракетних та дронових ударів.

Попередження посольства США

У неділю, 8 грудня, посольство США в Україні попередило про загрозу від ракет і безпілотників, які Росія спрямовує на критичну цивільну інфраструктуру країни. У зв'язку з цим посольство закликає громадян США проявляти підвищену обережність.

"Усі громадяни США повинні стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за надійним додатком "повітряної тривоги" на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати притулку під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Арсенал РФ

Згідно з даними моніторингових каналів, росіяни накопичили близько 260 (без урахування стратегічного запасу) крилатих ракет типу Х-101, Х-555, які запускаються з літаків ТУ-95МС. Також в арсеналі РФ є близько 330 ракет "Калібр" (без урахування стратегічного запасу), а "Кинжалів" у ворога приблизно 75 штук.

Крім того, в арсеналі РФ є близько 150 ракет Х-22 та до 320 ракет "Іскандер", також без урахування стратегічного запасу. Ракет "Онікс" налічується приблизно 350 одиниць, а ракет 48Н6 для С-400 "Тріумф" - близько 2 500 штук.

Ударних БпЛА типу "Шахед" у росіян близько 8 200 одиниць. Варто зазначити, що стратегічний запас складає певну кількість ракет, яку ворог зберігає для екстрених ситуацій, накшталт нападу на нього, і не використовує їх під час обстрілів.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 6 грудня російські окупанти здійснили атаку по Запоріжжю, використовуючи керовану авіабомбу. Внаслідок вибуху спалахнула СТО, а також були пошкоджені прилеглі житлові будинки та магазини. Останні дані свідчать про 10 загиблих, серед яких двоє дітей віком 4 і 11 років.

Того ж дня російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу, пошкодивши адміністративну будівлю. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, двоє людей загинули, серед постраждалих — 6-річна дитина.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ці удари свідчать про те, що Володимир Путін не прагне миру, а лише хоче використовувати насильство. Він наголосив, що лише сила зможе зупинити Росію та забезпечити справжній мир.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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