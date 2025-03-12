Загострення на Курщині та припинення вогню: головні новини України (дайджест)

Новини України 12 березня лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 12 березня / Колаж Главред, фото: ДСНС України, Офіс президенат України, УНІАН, ОК "Захід", Міноборони РФ

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Стало відомо, чи обговорювали в Джидді відставку Зеленського і вибори в Україні

11 березня між США та Україною відбулися переговори в Джидді (Саудівська Аравія) щодо завершення війни. Під час переговорів сторони не обговорювали відставку президента Володимира Зеленського. Про це написала в соцмережі Х журналістка Fox News Нана Саджай.

Дрони атакували Суми, Дніпро і Харків: є руйнування, спалахнули пожежі

Увечері у вівторок, 11 березня, у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку російських дронів. Під ворожий удар потрапили Суми, Дніпро, Харків та Київщина.

відео дня

Місцева влада розповіла про наслідки російської атаки.

У Кривому Розі - серія вибухів, є "приліт" та пожежа: всі подробиці

Уранці 12 березня у Кривому Розі прогриміла серія вибухів. Місцева влада повідомила про ракетний удар країни-агресора РФ.

Спочатку про вибухи в місті повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Деякі українські бригади вийшли з Курської області - Forbes

Українські військові, ймовірно, залишають Курську область на тлі наступу російських сил. Про це пише Forbes.

Два тижні тому елітна російська група безпілотників порушила українські лінії постачання. 25 лютого серія прицільних ударів вивела з ладу десятки транспортних засобів уздовж основної дороги в Суджу. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області, що швидко скорочується.

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: загинула жінка, 9 осіб постраждали

Уранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев'ять - постраждали.

Як повідомили в ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторного удару по рятувальниках - пошкоджено 2 одиниці техніки. Співробітники ДСНС не постраждали.

Президент України Володимир Зеленський у віддаленому режимі скеровував дії української делегації на переговорах з американцями в Джидді (Саудівська Аравія). Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він назвав ці переговори "одними з найцікавіших із тих, у яких доводилося брати участь" із погляду мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися переговори. Як переконаний голова Центру політичних досліджень "Доктрина" Ярослав Божко, перший етап перемовин приніс для України позитивний результат, а от Росія опинилася у скруті.

"Насамперед ми повинні підкреслити, що для України це був необхідний крок, і найкращою обороною виявилася атака. Україна пішла на своєрідний дипломатичний таран, переспрямувавши певну напругу, яка пов’язана з тим, що ось чомусь Україна не хоче закінчувати війну, на Росію. Це було дуже складним завданням, але з першим етапом ми впоралися", — зазначив він в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Трампа будуть копати ногами": Жданов розкрив, як США самі стріляють собі в ногу

Схема закупівель американської зброї для України за кошти Європи може запрацювати вже найближчим часом. При цьому, на думку військового експерта Олега Жданова, експрезидент США Дональд Трамп не зможе заблокувати цей процес.

"Трамп – бізнесмен, який діє за принципом "гроші не пахнуть". Повірте, він і маму рідну продав би, якби йому запропонували хорошу суму. І він прямо говорить, що за гроші дасть Україні що завгодно – мовляв, хоч F-35 беріть, тільки платіть гроші", - каже Жданов в інтерв'ю Главреду.

Сиротами стали одразу двоє дітей: у Кривому Розі ракета РФ вбила жінку

12 березня країна-агресорка Росія завдала подвійного удару балістичним озброєнням по Кривому Рогу. Окупанти влучили у об'єкт інфраструктури, внаслідок чого загинула одна людина, ще 14 осіб поранені.

Загиблою виявилася 47-річна Ірина Васюк, яка працювала у Криворізькій районній військовій адміністрації. Про це повідомив очільник КРВА Євген Ситниченко у Facebook.

У Трампа назвали дату перемовин із Росією і розкрили плани

Сполучені Штати в середу, 12 березня, проведуть перемовини з країною-агресором Росією. Вашингтон сподівається, що Москва погодиться на припинення вогню в Україні, і наполегливо закликає Кремль зупинити військові дії. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що консультації з РФ - наступний крок у контексті зустрічі американської та української делегації в Джидді.

"Це червона лінія": Зеленський зробив заяву щодо окупованих територій

Україна не визнає окуповані території "російськими". Для Києва неприйнятні подібні поступки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Визнавати окуповані території російськими Україна і ніхто інший не буде. Це головна червона лінія", - цитують главу держави журналісти Суспільне.

"Ніхто не вірить росіянам": Зеленський розкрив сенс 30-ти днів тиші

Україна погодилася на пропозицію американської сторони про 30-денне припинення вогню по всій території. Таке рішення ухвалили, щоб показати, що Україна готова до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

За його словами, до зустрічі команд України та США в Саудівській Аварії йшлося про пропозицію тиші в повітрі та на морі. Але потім американська сторона запропонувала інший підхід.

Відмова Путіна від пропозиції Трампа: Зеленський зробив прогноз щодо кроків США

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню в Україні, Сполучені Штати посилять Київ і накладуть на агресора Росію більш жорсткі санкції. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час брифінгу за підсумками зустрічі делегацій Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії, він припустив, що українська сторона може розраховувати на "сильні кроки" від адміністрації Трампа в разі відмови Москви припинити вогонь на полі бою.

Чи будуть ЗСУ виходити повністю з Курської області: що там відбувається насправді

Українські військові почали виходити з Курської області РФ. Однак поки що не йдеться про повний вихід наших бійців. Про це заявив секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Наразі тривають бої за Суджу. Російські окупанти змогли зайти в місто, але повного захоплення Суджі немає.

Гарантії безпеки, 30 днів тиші і вибори: Зеленський зробив низку важливих заяв

Головною метою України є завершення війни на справедливих умовах. Якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир’я, Київ розраховує на сильну реакцію з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Негайне перемир'я на фронті: відомі деталі режиму тиші та чого чекати Україні

11 березня 2025 року в Джидді, Саудівська Аравія, відбулася зустріч делегацій України та Сполучених Штатів Америки, результатом якої стала згода України на тимчасове 30-денне припинення вогню. Ця ініціатива, запропонована США, передбачає негайне запровадження режиму тиші, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови одночасного виконання Російською Федерацією. Спільна заява підкреслює готовність обох країн розпочати процес встановлення тривалого миру в Україні.

Главред зібрав головне, що варто знати про припинення вогню в Україні.

У Трампа назвали сценарій США в разі відмови Путіна від припинення вогню

Білий дім припускає варіант розвитку подій, за якого агресорка Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. Тоді команда Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і зробить певні висновки щодо цілей і настрою Кремля. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Під час брифінгу в Ірландії він розповів про те, що Трамп прагне припинити вогонь не на 30 або 60 днів, а добитися стійкого миру.

Росія організувала в Івано-Франківську теракт: в СБУ розкрили деталі

11 березня країна-агресорка Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Разом із нацполіцією вона встановила, що російська спецслужба підірвала своїх агентів у районі залізничного вокзалу міста, у яких був саморобний вибуховий пристрій.

Путін може погодитись на припинення вогню в Україні, але є нюанс - Bloomberg

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, ймовірно, може погодитися на умови перемир'я з Україною. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що Путін прагне заздалегідь гарантувати, що його власні умови будуть враховані. За словами особи, обізнаної з позицією Кремля, він намагатиметься виграти час, щоб забезпечити для Москви максимально вигідні умови припинення бойових дій.

Війська РФ намагаються прорвати кордон в одній з областей: деталі від ДПСУ

Російські окупанти здійснюють спроби прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових. Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни реалізують подібні дії в рамках свого наступу в Курській області.

Чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню: у Раді зробили заяву

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню по всій території. У Верховній Раді одразу сказали, чи буде скасовано воєнний стан та загальна мобілізація. Про це заявив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляють Українські новини.

Він зазначив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації чи воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції та продовжувати розхитувати Україну зсередини.

Путін або піде на "незручні компроміси", або викличе гнів Трампа - CNN

Рішення Росії щодо припинення вогню в Україні може стати поворотним моментом у відносинах президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Якщо Кремль відмовиться від 30 днів тиші, то може викликати гнів Трампа. Про це пише CNN.

Трамп назвав дату "великого дня" і почав погрожувати Путіну

Президент США Дональда Трамп виступив із новими заявами після переговорів у Саудівській Аравії. Він заявив, що США отримали "позитивні сигнали" і сподівається, що йому вдасться домогтися припинення вогню. Про це повідомляє Sky News.

Україну заливатимуть дощі з грозами та буде штормовий вітер: де буде небезпечно

Погода в Україні 13 березня буде вітряною, дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там оголосили 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

У Карпатах та на Закарпатті очікуються значні дощі з грозами. У більшості областей будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Що передбачатиме 30-денне припинення вогню: в ОП розкрили три основні пункти

Тридцятиденне перемир'я, яке запропонували представники США під час зустрічі в Саудівській Аравії, передбачатиме припинення вогню не лише на лінії зіткнення, але й відсутність повітряних атак. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Укрінформу.

Він пояснив, що 30-денне припинення вогню - це комплексне перемир'я.

Коли саме почнеться припинення вогню в Україні: в США розкрили деталі угоди

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів, якщо Москва на це погодиться. Він також планує переконати країни G7 зосередитися на припиненні війни під час зустрічі в Канаді цього тижня. Про це повідомляє New York Times.

У середу, 12 березня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц провів переговори з представником Російської Федерації. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня прибуде до Москви. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

"Найважливіше - зберегти життя": Сирський зробив заяву щодо ситуації на Курщині

У передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що російські війська проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили та перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

Сирський уточнив, що ворог зазнає значних втрат на Курщині.

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