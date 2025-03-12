Чи будуть ЗСУ виходити повністю з Курської області: що там відбувається насправді

Президент України і секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповіли подробиці про вихід бійців ЗСУ з Курської області.

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Українські військові не виходять повністю з Курської області / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Генштаб ЗСУ

Що відомо:

ЗСУ частково виходять із Курської області

Бої за Суджу тривають

РФ найближчими днями підвищуватиме градус інформаційного тиску

Українські військові почали виходити з Курської області РФ. Однак поки що не йдеться про повний вихід наших бійців. Про це заявив секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Наразі тривають бої за Суджу. Російські окупанти змогли зайти в місто, але повного захоплення Суджі немає.

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"Тривають бої. Є інформація, що росіяни контролюють територію, яка до річки знаходиться. Однак інформації про те, що наші повністю вийшли з Суджі станом на 2 години тому, у мене інформації немає. Проте все ще ситуація складна, росіяни там тиснуть", - каже Костенко.

Наразі українське командування намагається стабілізувати ситуацію, задіюючи резерви. Також відомо, що росіяни намагаються заходити безпосередньо на територію України, щоб перерізати логістику.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що українські військові продовжують виконувати свої завдання на території Курської області попри те, що росіяни намагаються максимально натиснути на наші війська. Зеленський додав, що військове командування робить усе можливе, щоб зберегти максимум життів українських захисників.

"Нам зрозуміло, що демонструватиме російська сторона найближчими днями. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Вони будуть робити залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-яким форматом дипломатії", - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що варто бути готовими до сильного інформаційного тиску.

"Повірте мені, особисто ми перебуваємо в різного формату таких ситуаціях уже певний час. Ми розуміємо, що відбувається", - сказав він.

Ситуація в Курській області - останні новини

Главред із посиланням на Forbes писав про те, що деякі українські бригади вийшли з Курської області. Ситуація склалася так, що основна частина українських підрозділів, включно з найбільш боєздатними бригадами, повернулася на територію України, здійснивши організовану евакуацію з Курська.

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DeepState також писав про критичну ситуацію на Курщині. За даними ресурсу, росіяни активізувалися і переважають ЗСУ в живій силі та дронах.

Зі свого боку 10 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив із заявою, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ контролюється і перебуває під контролем Сил оборони України.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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