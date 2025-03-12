"Найважливіше - зберегти життя": Сирський зробив заяву щодо ситуації на Курщині

Головнокомандувач розкрив головні завдання російської армії на Курському напрямку.

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Сирський розповів про ситуацію на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Facebook Олександр Сирський

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У передмістях Суджі продовжуються активні бойові дії

Ворог зазнає значних втрат на Курщині

Росіяни хочуть перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей

У передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що російські війська проводять штурмові дії на Курському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ, витіснити українські сили та перенести бойові дії на території Сумської та Харківської областей.

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Сирський уточнив, що ворог зазнає значних втрат на Курщині.

"З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів", - написав Главком ЗСУ.

Сирський сказав, що для України найважливіше — це збереження життів своїх солдатів.

"Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється насамперед безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження", - додав він.

Головнокомандувач підкреслив, що станом на 18-ту годину, на Курському напрямку українські війська відбивали вісім штурмових дій противника. Водночас ЗСУ будуть тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

Суджа - що відомо про місто? / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, Главред із посиланням на Forbes писав про те, що деякі українські бригади вийшли з Курської області. Ситуація склалася так, що основна частина українських підрозділів, включно з найбільш боєздатними бригадами, повернулася на територію України, здійснивши організовану евакуацію з Курська.

Пізніше секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, поки що не йдеться про повний вихід наших бійців з Курської області. За його словами, наразі тривають бої за Суджу. Російські окупанти змогли зайти в місто, але повного захоплення Суджі немає.

Крім того, представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що російські окупанти намагаються прорвати кордон у Сумській області. Ворожі сили проводять десятки штурмових дій позицій українських військових.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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