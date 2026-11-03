РФ посилює удари по енергетиці: яким регіонам України загрожує найскладніша зима

Напередодні холодів Росія нарощує удари по енергетичних об’єктах, намагаючись послабити енергосистему в період найбільшого навантаження.

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Якими будуть відключення світла взимку/ Колаж: Главред, фото: ДТЕК, Суспільне, скриншот

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Які регіони опинилися в найскладнішій ситуації зі світлом

Від чого залежатиме тривалість відключень узимку

Чи можливий повний блекаут у великих містах

Росія продовжує масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по теплоелектростанціях, високовольтних підстанціях і мережах передачі електроенергії. Після обстрілів 3 листопада в низці регіонів запровадили екстрені відключення, а три теплоелектростанції зупинили роботу через серйозні пошкодження обладнання.

Главред розібрався, наскільки складною може бути ситуація взимку, де ризик тривалих знеструмлень найвищий та від чого залежатиме стабільність електропостачання.

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Укренерго заявило про одну з наймасштабніших російських атак по енергетиці

Російські окупанти з ночі 3 листопада не припиняють ударів по енергетичних об'єктах України. В Укренерго заявили, що це одна з наймасштабніших атак на енергетичні об’єкти.

"З ночі триває одна з наймасштабніших атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася", - зазначили в компанії.

Лише минулої доби росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об'єкти України. Для цього ворог застосував безпрецедентну кількість озброєння. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Наслідки ударів підтвердили і в ДТЕК. Після нічної атаки три теплоелектростанції припинили роботу через серйозні пошкодження обладнання. Енергетики зараз обстежують ТЕС і оцінюють масштаб руйнувань. Ремонт почнеться, щойно оцінку завершать, але триватиме довго.

Яких відключень чекати після нових ударів РФ

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю УНІАН розповів, що під час атаки 3 листопада по всій Україні зафіксували близько 20 уражень енергетичних об’єктів. Російські війська зосередили увагу передусім на високовольтних мережах і обʼєктах генерації.

"Були нанесені удари по кількох теплоелектростанціях, передусім в Криворізько-Дніпровському енергетичному регіоні і, по-друге, в Харківському. Тобто вони б’ють по сходу цього разу", - зазначив експерт.

Водночас Харченко не вважає, що наслідки цих ударів були катастрофічними.

"Я б не сказав, що ситуація є незвичайно критичною. Це була ще одна атака. Вона вписується в основний сценарій, який ми очікували на опалювальний сезон. Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - каже експерт.

Він також повідомив, що відновлення електропостачання вже триває. За оцінкою Харченка, більшість аварійних відключень до вечора вдасться перевести у звичайні планові обмеження.

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Де взимку можуть бути найтриваліші відключення світла

Наслідки російських ударів відчуваються в різних регіонах нерівномірно. За словами Харченка, Київ після атаки не опинився в найскладнішому становищі. Значно більше проблем із електропостачанням можуть мати прифронтові області.

"Всі прифронтові райони точно в складнішій ситуації. Сумщина, Харківщина, Чернігівщина точно в складнішій ситуації, ніж КиївЙ, - уточнив Харченко.

Одна з причин - можливість російських військ уражати регіональні розподільчі мережі. Такі атаки здатні спричиняти масштабні знеструмлення в окремих областях, навіть якщо загалом енергосистема продовжує працювати.

"Тобто бити якийсь енергетичний вузол. В регіонах, де відбуваються такі удари, протягом першої доби ситуація складна, але потім об’єкти відновлюються", - пояснює Харченко.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджає, що за подальших атак і зниження температури тривалість відключень може суттєво зрости. За його словами, атаковані в ніч на 3 листопада чотири ТЕС забезпечували електроенергією регіони та покривали потреби під час пікового навантаження. Наразі стабільність енергосистеми значною мірою залежатиме від постачання електроенергії атомними станціями.

"Далі з огляду ще й на похолодання відключення можуть бути не на декілька годин, а на добу і більше. Як це було минулого року в тій же Київській області. А нещодавно така ситуація була у Конотопі, там світла не було п’ять діб. Така історія може повторитися в багатьох регіонах", - прогнозує Попенко.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Експерт також звернув увагу на проблеми із захистом енергетичної інфраструктури. За його словами, повністю убезпечити такі об’єкти від російських атак практично неможливо. Окремі елементи теплоелектростанцій, зокрема трансформаторні підстанції, можна прикрити, однак саму генерацію захистити значно складніше.

"Щодо захисту об’єктів розподілу електроенергії, то проблеми є. Як з’ясувалось, більшість з них незахищені. На додаток виявилось, що кошти, які спрямовувались на це, потрапляли в руки скандально відомим компаніям з кримінальним шлейфом. Тому частина точок також не була прикрита", - констатував Попенко.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Чи вдасться відновити генерацію на пошкоджених ТЕЦ

Проблеми з генерацією виникли не лише після останніх обстрілів. Частина енергетичних об’єктів залишається пошкодженою ще з попередніх російських атак. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив, що київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 досі не виробляють електроенергію після російської атаки 7 січня. Відновити генерацію на цих об’єктах відтоді не вдалося.

За його словами, у Києві є й інші джерела власної генерації, однак їхньої потужності недостатньо, щоб самостійно забезпечити потреби всього міста.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас експерт наголошує, що проблеми з електропостачанням столиці пов’язані не тільки з дефіцитом генерації. Важливу роль відіграє стан мереж, які відповідають за передачу та розподіл електроенергії. Навіть за наявності достатньої кількості електрики її постачання споживачам залежить від справності відповідної інфраструктури.

Тому швидко виправити ситуацію в столиці не вдасться: для стабілізації електропостачання необхідно відновити не тільки пошкоджені генерувальні потужності, а й мережеві об’єкти.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Від чого залежатиме тривалість відключень узимку

Проблеми з передаванням електроенергії посилюються через російські атаки на підстанції в західних областях. За словами енергетичного експерта Омельченка, пошкодження таких об’єктів уже ускладнює постачання електроенергії до Києва та центральних регіонів.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 - головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 - головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

Йдеться, зокрема, про підстанції, через які передається потужність Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій. Ураження цих об’єктів створює додаткові перешкоди для передавання електроенергії між регіонами.

Українська енергосистема взаємопов’язана, тому пошкодження інфраструктури в одній області може впливати на електропостачання інших міст. Російські війська намагаються вивести з ладу лінії передачі електроенергії, які забезпечують Київ, Харків, Дніпро, Одесу та інші населені пункти.

Успіх таких атак залежить від ефективності протиповітряної оборони та наявності резервного обладнання, яке дозволяє замінювати пошкоджені елементи.

Коментуючи перспективи стабілізації електропостачання в Києві, де в окремі дні світло може бути лише близько двох годин на добу, Омельченко наголосив, що визначальним фактором залишатиметься військова ситуація.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків. Те, що вони можуть, то вони все роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, - це військовий", - сказав він.

За його оцінкою, найближчим часом може тривати цикл російських обстрілів, ремонтів і часткового відновлення енергетичних об’єктів.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи можливий повний блекаут у Києві, Харкові та інших великих містах

Попри регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, експерти не беруться стверджувати, що російським військам вдасться повністю знеструмити великі українські міста.

Омельченко, коментуючи побоювання щодо можливого повного блекауту в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі, зазначив, що наміри Росії не означають успішної реалізації такого сценарію.

"У нас є українці, є армія, є тил, є енергетика, яка не дозволяє це робити. […] Я думаю, нічого у нього (Путіна) з цього не вийде", - сказав експерт.

Водночас він не став прогнозувати, наскільки жорсткішими можуть бути графіки відключень узимку, і називати конкретну кількість годин без електроенергії для окремих міст. За його словами, без доступу до закритої інформації такі оцінки будуть спекулятивними.

Експерт назвав три основні чинники, від яких залежатиме тривалість знеструмлень:

можливості Росії завдавати повітряних ударів;

здатність України захищати повітряний простір засобами ППО;

швидкість ремонтних робіт, зокрема наявність резервного обладнання для заміни пошкодженого.

Чи допоможе імпорт електроенергії уникнути тривалих відключень

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в коментарі Фокусу зазначив, що раніше, коли ворог не так сильно бив по відповідних об'єктах, була змога частково компенсувати нестачу шляхом імпорту.

"Можемо технічно імпортувати максимально на рівні 2,5 ГВт за годину. Це більше, ніж генерує Хмельницька АЕС. Але не завжди у європейців є ця електрична енергія та варто брати до уваги граничні ціни, за якими ми можемо придбати її. Купує її великий бізнес. Минулого року "Укренерго" ухвалив правильне рішення, що спочатку обмежується великий і середній бізнес, який має власну генерацію. За останні 2,5 років бізнес побудував майже 4 ГВт розподіленої генерації для покриття власних потреб. Це як чотири атомні енергоблоки за потужністю, в літні пікові періоди це дозволяло не обмежувати побутових споживачів", - зазначив Ігнатьєв.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Водночас зараз Україна зіткнулася з двома серйозними проблемами: значними руйнуваннями великих теплоелектростанцій та пошкодженнями інфраструктури передачі й розподілу електроенергії.

Російські війська також атакували об’єкти, задіяні в імпорті електроенергії. Зокрема, під удар потрапила підстанція "Мукачівська – 550", раніше відома як "Мир". Через неї проходить дві третини імпорту електроенергії зі Словаччини та Угорщини. Однак, за оцінкою Ігнатьєва, суттєвого результату від цієї атаки Росія не досягла.

Він прогнозує, що Росія надалі продовжуватиме атаки, аби розбити українську енергосистему на частини. В цій ситуації важливим будуть рішення та дії на місцях. Якщо певна область має власну генерацію, то там діятимуть лагідніші графіки відключень світла, якщо ж ні, як от у Києві, - вони буть жорсткішими.

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