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"Не заморожений конфлікт": Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню

Руслана Заклінська
11 березня 2025, 23:35
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Припинення вогню стане можливим лише після одночасного виконання домовленостей Росією, нпголосив глава МЗС України.
'Не заморожений конфлікт': Сибіга пояснив, що означає 30-денне припинення вогню
Що передбачає 30-денне перемир’я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/andrij.sybiha

Ключові тези Сибіги:

  • 30-денне припинення вогню – не заморожений конфлікт
  • ЗСУ продовжують бойові завдання
  • Припинення вогню запрацює лише за умови синхронного виконання Росією

Припинення вогню на 30 днів, на яке Україна погодилася в разі взаємних дій з боку Росії, не є замороженням конфлікту. Тимчасова "тише" - лише перший крок до завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який брав участь у переговорах в Саудівській Аравії 11 березня, у Facebook.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню - бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі", - зазначив він.

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Сибіга наголосив, що в заяві "прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні". Також заява є сигналом щодо майбутньої угоди про розробку мінеральних ресурсів України.

"Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України. Це те, чого прагнула українська сторона", - підкремлив міністр.

За його словами, окрема увага в заяві присвячена гуманітарним питанням, зокрема поверненню військовополонених, незаконно утримуваних цивільних та викрадених українських дітей. Сибіга заявив, що "це була наша принципова позиція".

Також Україна наполягає, що європейські партнери мають брати участь у будь-яких мирних переговорах. Адже, як зазначив Сибіга, рішення щодо довгострокової безпеки не можуть прийматися без її безпосередньої участі.

"Підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією", - пояснив він.

Припинення вогню - новини України

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори делегацій України та США. Україна та США дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню, яке можуть продовжити за взаємною згодою.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на зустрічі в Саудівській Аравії США запропонували повне припинення вогню на 30 днів, що включає фронт, небо та море. Україна підтримала цю ініціативу, але її успіх залежить від згоди Росії.

Наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу після переговорів із США в Саудівській Аравії. У разі згоди Росії на припинення вогню Україна готова розпочати подальші переговори щодо завершення війни.

Як повідомляв Главред, Росія відмовляється від 30-денного перемир’я, оскільки це нібито дасть Україні час на перегрупування та отримання озброєння. Таку заяву зробив депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв, наголосивши, що позицію підтримує Володимир Путін.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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